Zoom integra il chatbot Claude nella piattaforma

Zoom ha annunciato una partnership strategica con Anthropic per integrare il chatbot Claude nella piattaforma di produttività. L’azienda di San Jose ha adottato un approccio federato che prevede l’uso di tecnologie IA proprietarie insieme a quelle sviluppate da terzi. A fine marzo era stata avviata la collaborazione con OpenAI.

Zoom integra Claude in Contact Center

Zoom integrerà l’assistente IA di Anthropic in diversi servizi. Il primo è Contact Center, usato dalle aziende per fornire assistenza ai loro clienti. Grazie a Claude sarà possibile offrire un’assistenza migliore attraverso una serie di consigli che rappresentano la soluzione più adatta. L’integrazione del chatbot consentirà inoltre di fornire un’esperienza di comunicazione unificata.

L’azienda californiana ha pianificato l’uso di Claude anche in Team Chat, Meetings, Phone, Whiteboard e Zoom IQ, ma non ci sono dettagli sulle modalità di implementazione. È chiara però l’intenzione di sfidare altre soluzioni IA sul mercato, come quelle integrate in Microsoft 365, Google Workspace e Slack.

A fine febbraio era stata annunciata la collaborazione con OpenAI per aggiungere a Zoom IQ nuove funzionalità basate sui modelli IA dell’azienda che ha creato ChatGPT. Claude è uno degli assistenti IA più interessanti. Recentemente è stato aggiornato il modello, incrementando la context window a 100.000 token, corrispondenti a circa 75.000 parole.

Zoom Ventures, sussidiaria che finanzia i progetti delle startup, ha deciso di investire anche in Anthropic (come Google). Non è nota la cifra versata nelle casse dell’azienda fondata da ex dipendenti di OpenAI.