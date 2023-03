Arriva la risposta a ChatGPT: ex dipendenti OpenAI svelano Claude

Proprio mentre OpenAI svela al pubblico (per la gioia della partner Microsoft) il nuovo language model GPT-4 che si troverà alla base di ChatGPT, ed è già disponibile con l’abbonamento Plus, Anthropic annuncia il lancio di Claude. Il team di ex dipendenti OpenAI, che proprio in queste settimane ha ricevuto importanti investimenti da Google, porta sul mercato la risposta a ChatGPT dopo mesi di lavori e test dietro le quinte assieme ad alcune importante realtà in prima linea per la tutela della privacy degli internauti.

Anthropic lancia Claude: che cos’è?

La collaborazione con partner chiave come Notion, Quora e DuckDuckGo in una closed alpha ha dato i suoi frutti. Antropic lancia sul mercato Claude, assistente IA di ultima generazione capace di svolgere un’ampia varietà di attività conversazionali e di elaborazione del testo, garantendo un alto grado di affidabilità e prevedibilità. Insomma, si tratta di un chatbot che mira a generare il numero più basso possibile di output “dannosi”.

Ma a cosa serve Claude? Secondo Anthropic, questo strumento è particolarmente utile quando utilizzato per casi d’uso come riassunti, ricerche, scrittura creativa, generazione di codice e di strutture testuali per interviste o conferenze. Peraltro, Claude assimila qualsiasi indicazione relativa alla personalità che il testo deve veicolare, il suo tono e il comportamento del presunto interlocutore.

After working for the past few moths with key partners like @NotionHQ, @Quora, and @DuckDuckGo, we’ve been able to carefully test out our systems in the wild. We are now opening up access to Claude, our AI assistant, to power businesses at scale. pic.twitter.com/m0QFE74LJD — Anthropic (@AnthropicAI) March 14, 2023

Anthropic ha dunque lanciato due versioni dell’intelligenza artificiale: Claude e Claude Instant. La prima opera ad alte prestazioni, raggiungendo i migliori risultati possibili; la seconda, al contrario, è più leggera e rapida. Lo sviluppo di ambedue le soluzioni continuerà nel corso dei prossimi mesi man mano che giungerà sempre più feedback dagli utenti.

Come accedere al servizio

L’accesso va richiesto formalmente ad Anthropic tramite la pagina apposita, inserendo informazioni come indirizzo e-mail e motivi di utilizzo dell’IA.