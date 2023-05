Slack GPT: IA conversazionale di Salesforce

Salesforce ha annunciato Slack GPT, una nuova “esperienza IA conversazionale” che permette di integrare le app IA generative nella nota piattaforma di collaborazione aziendale, oltre che di usare diversi modelli di linguaggio. Funziona insieme alla tecnologia Einstein GPT per CRM svelata all’inizio di marzo.

Slack GPT per la produttività

Secondi i dati rilevati da Salesforce, le aziende che utilizzano l’intelligenza artificiale possono incrementare notevolmente la produttività. Attraverso l’automatizzazione delle attività è possibile risparmiare una media di 3,6 ore a settimana. Slack GPT consente di accedere ad un’intelligenza artificiale personalizzabile in base alle varie esigenze.

Slack GPT, integrato nell’interfaccia della piattaforma, permette di velocizzare determinate attività. Ad esempio, il dipendente può chiedere di generare un riassunto delle conversazioni non lette o di partecipare ad un huddle (discussioni audio). È possibile inoltre ricevere assistenza nella scrittura di un messaggio.

Gli utenti possono anche creare un flusso di lavoro con Workflow Builder che automatizza le attività, integrare app IA di altre aziende (ChatGPT di OpenAI o Claude di Anthropic) e scegliere il LLM (Large Language Model) preferito. Salesforce fornisce alcuni esempi applicativi. Le aziende che si occupano di assistenza possono rispondere più velocemente alle richieste dei clienti, mentre quelle che offrono servizi di marketing possono creare facilmente campagne di advertising.

L’app Claude per Slack è già disponibile, mentre l’app ChatGPT è ancora in versione beta. Workflow Builder con Slack GPT sarà disponibile in estate. Slack GPT con funzionalità IA e l’app Einstein GPT per Slack sono in sviluppo.