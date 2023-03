Einstein GPT è la tecnologia AI CRM di Salesforce

Salesforce ha annunciato ieri l’integrazione di ChatGPT in Slack. Ma questa novità è solo parte di un’iniziativa più grande che l’azienda californiana ha avviato per sfruttare l’intelligenza artificiale generativa nei suoi prodotti. La prima tecnologia AI CRM si chiama Einstein GPT. Come per Copilot AI di Microsoft Dynamics 365, l’obiettivo è migliorare la produttività.

Einstein GPT è nato dalla fusione tra la tecnologia ChatGPT di OpenAI, i modelli IA proprietari e i dati in tempo reale di Salesforce Data Cloud che raccoglie e unifica tutti i dati dei clienti. Einstein GPT consente di collegare i propri modelli con quelli di OpenAI e usare il linguaggio naturale direttamente all’interno di Customer 360, il CRM di Salesforce.

Ad esempio, la tecnologia dell’azienda californiana può generare email personalizzate che gli addetti alle vendite possono inviare ai clienti, specifiche risposte che permettono di velocizzare il lavoro di assistenza, codice per gli sviluppatori e contenuti personalizzati per i responsabili del marketing. Nelle app Slack Customer 360 è possibile invece generare riassunti smart delle opportunità di vendita.

Einstein GPT è attualmente nella fase “closed pilot”, ovvero viene testata solo da un gruppo ristretto di partner. La disponibilità generale è prevista entro fine anno. Marc Benioff, CEO di Salesforce, ha dichiarato:

Il mondo sta vivendo uno dei cambiamenti tecnologici più profondi con l’ascesa delle tecnologie in tempo reale e dell’IA generativa. Ciò arriva in un momento cruciale per ogni azienda focalizzata sulla connessione con i propri clienti in modi più intelligenti, automatizzati e personalizzati. Einstein GPT, in combinazione con il nostro Data Cloud e integrato in tutti i nostri cloud, nonché in Tableau, MuleSoft e Slack, è un altro modo in cui stiamo aprendo la porta al futuro dell’IA per tutti i nostri clienti e ci integreremo con OpenAI al momento del lancio.