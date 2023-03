Microsoft integra Copilot AI in Dynamics 365

Dopo un assaggio in Teams Premium, Microsoft ha aggiunto l’intelligenza artificiale generativa anche in Dynamics 365, la suite che offre tool CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Resource Planning). Grazie a Copilot AI è possibile velocizzare le attività correlate a vendite e servizi per i clienti. Il prossimo step è l’integrazione di ChatGPT in Office. L’annuncio dovrebbe arrivare durante l’evento del 16 marzo.

Intelligenza artificiale in Dynamics 365

Secondo un recente sondaggio, il 90% dei lavoratori spera di utilizzare l’intelligenza artificiale per ridurre le attività ripetitive. Dynamics 365 Copilot permette ai dipendenti aziendali che si occupano di vendita, assistenza, marketing, operations e supply chain di dedicare più tempo ai task a maggiore valore aggiunto. Ad esempio, i responsabili delle vendite passano il 66% del tempo giornaliero a controllare e rispondere alle email.

Grazie a Copilot, i venditori possono rispondere più velocemente alle email dei clienti, mentre chi si occupa di assistenza può fornire risposte contestuali via chat o email. Gli addetti al marketing possono semplificare il loro flusso di lavoro nell’esplorazione dei dati e nella segmentazione del pubblico. Copilot permette inoltre di creare rapidamente gli elenchi dei prodotti per l’e-commerce.

Le funzionalità di Copilot sono disponibili in anteprima limitata (solo per alcuni utenti), ma presto saranno accessibili a tutti. Non è richiesta nessuna somma aggiuntiva, in quanto incluse negli attuali abbonamenti. La possibilità di automatizzare la scrittura delle email con Outlook sarà certamente una delle novità che verranno annunciata durante l’evento “The Future of Work with AI” del 16 marzo.