Microsoft Teams Premium ora integra ChatGPT

Da adesso in poi, l’abbonamento Premium di Microsoft Teams comprenderà pure ChatGPT, in quanto le videoconferenze beneficiano ora di alcune funzioni decisamente innovative basate proprio sull’intelligenza artificiale di OpenAI.

Microsoft Team Premium: nuove funzioni basate su ChatGPT

Le novità sono state introdotte tramite l’AI GPT-3.5 di OpenAI e sono diverse, ma quella del riepilogo intelligente è da considerarsi così importante da giustificare, a detta di alcuni, tutto il costo dell’abbonamento, che attualmente viene proposto a 7 $ al mese (dopo il 30 giugno 2023 il costo ammonterà invece a 10 $ al mese).

La nuova funzionalità, infatti, può generare delle note intelligenti anche se non si è presenti alla riunione, offrendo in tal modo un documento da consultare e mostrare con calma successivamente.

Il testo scritto dall’intelligenza artificiale include la trascrizione completa della videochiamata e i contributi dei singoli relatori vengono automaticamente evidenziati e disposti nella corretta sequenza temporale ordinati per argomento e capitolo.

Qualora poi un collega dovesse menzionarne un altro durante la riunione, l’AI è addirittura in grado di aggiungere un marcatore personalizzato per ognuno, al fine di poter capire “al volo” quando si è stati chiamati in causa.

Molte delle funzionalità di riepilogo sono già disponibili, mentre altre lo diventeranno soltanto nella seconda metà dell’anno.

Ulteriori funzionalità introdotte con l’abbonamento Premium sono le protezioni avanzate per le riunioni, le quali comprendono una specie di filigrana e l’etichettatura dei contenuti sensibili, il blocco registrazioni delle riunioni e il copia-incolla dei testi in chat, il tutto dovrebbe scoraggiare le fughe di notizie e aiutare a mantenere le riunioni più private.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.