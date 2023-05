Google Workspace: Duet AI per la produttività

Circa due mesi fa, l’azienda di Mountain View aveva annunciato nuove funzionalità IA per Google Workspace. I primi test, riservati ad un numero limitato di utenti statunitensi, erano stati avviati all’inizio di aprile. Durante l’evento di ieri sera, l’azienda di Mountain View ha svelato altre funzionalità, note ora come Duet AI.

Duet AI per Google Workspace

Google sottolinea che gli utenti sono abituati al lavoro collaborativo con Workspace. Ora è possibile collaborare con l’intelligenza artificiale. Le prime funzionalità Duet AI sono disponibili in test sulle versioni desktop di Gmail e Documenti (presto saranno accessibili anche su Gmail per Android). In Google Documenti è stata migliorata la creazione di annunci di lavoro con il supporto delle smart chips e aggiornati i modelli neurali del controllo grammaticale.

Altre funzionalità sono presenti in Presentazioni, Fogli e Meet. Grazie a Duet AI è possibile generare immagini da inserire nella presentazione. L’utente deve solo digitare una descrizione testuale e scegliere lo stile. I tool di Google consentono inoltre di creare piani personalizzati e classificare automaticamente i dati nei fogli di lavoro. Infine è possibile generare una sfondo unico per le videochiamate.

Per testare tutte le novità è necessario effettuare l’iscrizione alla lista d’attesa nel Workspace Labs (solo negli Stati Uniti). Altri Labs sono quelli per testare il motore di ricerca generativo, MusicLM e Project Tailwind.