Google Workspace espande feature con IA generativa

Nuovi report già confermano la volontà di Google di presentare tante novità legate all’IA durante l’evento I/O 2023, che si tratti di aggiornamenti per il chatbot proprietario Bard o di soluzioni per altri servizi offerti al pubblico. Nel frattempo, però, la stessa Grande G ha affermato che il piano per tester di Google Workspace si arricchisce di altre funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale generativa, la quale sembrerebbe “cresciuta di oltre dieci volte” dal lancio avvenuto lo scorso marzo.

Nuovi strumenti IA su Google Workspace

L’azienda di Mountain View ha pubblicato sul blog ufficiale alcuni dettagli in merito alle novità in arrivo su Workspace, in particolare nelle app Gmail, Documenti, Presentazioni, Fogli, Meet e Chat. Ad esempio, ha mostrato l’IA in azione nella scrittura di annunci di lavoro all’interno di Documenti, oppure la conversione delle note scritte durante un meeting aziendale in una mail da inviare tramite Gmail.

Per quanto concerne il resto del pacchetto di app, invece, Google scrive:

“Siamo entusiasti di condividere la nostra visione per la prossima era dell’IA. Man mano che inseriamo partner IA utili e sempre attivi nel tessuto di Workspace, sblocchiamo anche nuovi modi di lavorare. Vedrete lanci dal ritmo costante per queste nuove esperienze su Documenti, Gmail, Fogli, Presentazioni, Meet e Chat. Seguite il blog di Google Workspace per tenere traccia degli ultimi progressi e sviluppi!”

L’intelligenza artificiale generativa di Google in Workspace si avvicina quindi alla disponibilità generale con l’ultimo ampliamento del programma di test per una fetta di utenti localizzati negli Stati Uniti. Ci vorrà del tempo prima di vedere tutti gli strumenti di ultima generazione diffondersi in altri Paesi e in più lingue, a seconda anche degli investimenti di Google sull’IA e sul suo modello di linguaggio di grandi dimensioni, presumibilmente in arrivo durante l’evento I/O di domani, 10 maggio 2023.