Google Gemini: upload multiplo delle immagini

Google Gemini sta ottenendo un interessante aggiornamento che permette di caricare più immagini tramite un solo prompt, allineandosi in tal modo a quanto proposto da ChatGPT. Si tratta di una novità assai utile che espande le potenzialità dell’intelligenza artificiale di “big G”, che precedentemente consentiva di caricare soltanto un elemento alla volta, e che ovviamente va a ridurre notevolmente i tempi di lavoro degli utenti.

Google Gemini: si possono caricare più immagini con un solo prompt

La novità è già in fase di roll-out, anche se sembra che la distribuzione stia avvenendo in modo graduale, per cui potrebbe diventare disponibile su scala globale soltanto nel corso dei prossimi giorni. Alcuni utenti su Reddit hanno infatti riferito di essere già in grado di usufruire della nuova funzione, mentre altri segnalo che non hanno ancora modo di usarla.

È però bene tenere presente che a detta di alcuni la qualità dell’output dell’immagine non è eccezionale, il che può influire sull’utilità della funzione. Inoltre, si dice che i caricamenti multipli non siano disponibili per gli account gratuiti, ma solo per gli utenti Advanced, anche se ciò può essere relativo esclusivamente alla fase iniziale.

Da tenere presente che la scorsa settimana Google ha altresì iniziato a implementare la possibilità di modificare le immagini generate dall’intelligenza artificiale e caricate dagli utenti con Gemini attraverso l’app per device mobile e via Web. Gli utenti possono cambiare lo sfondo, sostituire oggetti, aggiungere elementi e altro ancora. Pure questa è una feature con lancio graduale, che dovrebbe diventare disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane.