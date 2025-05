Meta AI ricorda tutto: rischio per la privacy

Da fine aprile è disponibile l’app che permette di interagire con Meta AI senza utilizzare WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger. Dopo aver effettuato un test approfondito, un giornalista del Washington Post ha scritto che il chatbot è una versione più spaventosa di ChatGPT, in quanto ricorda tutto.

Attenzione alla memoria di Meta AI

L’azienda di Menlo Park ha dichiarato che vuole offrire un’esperienza personalizzata, come avviene su Facebook e Instagram. Per avere un chatbot su misura è necessario effettuare l’accesso all’app con l’account dei due social network. Meta AI fornirà così risposte sulla base dei contenuti pubblicati e le informazioni personali. Per impedire a Meta AI di ficcanasare deve essere utilizzato un account separato.

Il giornalista ha però scoperto una funzionalità più inquietante. Meta AI conserva tutte le conversazioni (testo e trascrizioni audio) per impostazione predefinita all’interno della Memoria. Ciò permette al chatbot di ricordare le preferenze degli utenti. Non è possibile disattivare la memoria. Gli utenti possono solo cancellare le singole informazioni e la conversazione correlata. Meta avverte però che potrebbe non essere eliminato tutto.

È necessario anche fare attenzione a cosa si condivide pubblicamente toccando il pulsante in alto a destra. Non esiste un’opzione per scegliere di mostrare la conversazione solo agli amici su Facebook o Instagram. Infine, Meta utilizzerà tutti i contenuti (testo, foto e voce) per l’addestramento dei modelli AI. Per evitare l’uso dei dati al di fuori delle conversazioni deve essere negato il consenso.

Mark Zuckerberg ha dichiarato che in futuro verranno mostrati annunci pubblicitari. Gli utenti vedranno inserzioni personalizzate sulla base del contenuto delle conversazioni.