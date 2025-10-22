Apple e Google dovranno modificare gli store in UK?

Dopo circa 9 mesi di indagine, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha confermato la designazione SMS (Strategic Market Status) per Apple e Google in relazione a tre mercati mobile: sistemi operativi, app store e browser. Ciò significa che l’autorità antitrust potrà imporre il rispetto di regole più stringenti ed eventualmente avviare procedimenti. Una simile designazione era stata annunciata per Google Search.

Brutte notizie per Apple e Google

Lo Strategic Market Status previsto dal Digital Markets, Competition and Consumers Act (DMCCA) in vigore dal 1 gennaio 2025 è equivalente alla designazione di gatekeeper previsto dal Digital Markets Act. La CMA ha confermato la decisione preliminare di luglio, dopo aver analizzato oltre 150 feedback delle parti interessate e incontrato più volte i rappresentanti delle due aziende.

Apple e Google hanno ricevuto la designazione SMS, in quanto dominano tre mercati nel Regno Unito: sistemi operativi (iOS/iPadOS, Android), store (App Store, Play Store) e browser (Safari, Chrome). Le due Big Tech hanno in pratica formato un duopolio, in quanto impediscono il passaggio da una piattaforma all’altra, obbligano gli sviluppatori ad usare rispettivi store ufficiali e impongono il pagamento di commissioni sugli acquisti in-app.

Apple e Google dovranno rispettare le legge per cinque anni (dal 23 ottobre 2025 al 22 ottobre 2030). In caso di violazione, la CMA potrebbe avviare procedimenti antitrust con l’obiettivo di ripristinare la concorrenza e infliggere sanzioni (fino al 10% delle entrate globali annuali).

Questa è la dichiarazione ufficiale di Apple (che ha già avviato uno scontro legale contro la Commissione europea):

Apple affronta una concorrenza agguerrita in ogni mercato in cui opera e lavora instancabilmente per creare i migliori prodotti, servizi ed esperienze utente. L’adozione da parte del Regno Unito di norme in stile UE comprometterebbe questo, lasciando gli utenti con una privacy e una sicurezza più deboli, un accesso ritardato alle nuove funzionalità e un’esperienza frammentata e meno fluida.

Google ha invece pubblicato un post sul blog ufficiale per affermare che la designazione è sproporzionata e ingiustificata perché gli utenti hanno più scelta rispetto ai servizi di Apple:

Android e Chrome sono stati creati con l’idea di creare più scelta, non meno. Chiunque, compresi i nostri concorrenti, può personalizzare e creare dispositivi con il sistema operativo Android open source, gratuitamente. E mentre Google Play aiuta le persone a scaricare app sui propri dispositivi, se non trovi l’app che stai cercando, puoi scaricarla da uno store concorrente o direttamente dal sito web di uno sviluppatore, cosa che la maggior parte degli utenti Android fa effettivamente e che altre piattaforme mobili limitano.

Si prevedono lunghi procedimenti legali anche nel Regno Unito, come accaduto in Europa e Stati Uniti.