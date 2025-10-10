Motori di ricerca: Google rischia indagine in UK

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha assegnato ufficialmente lo Strategic Market Status (SMS) a Google per la sua posizione dominante nei mercati dei motori di ricerca e dell’advertising online. Si tratta della prima decisione dell’autorità antitrust sulla base del Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 entrato in vigore il 1 gennaio 2025. L’azienda di Mountain View potrebbe essere costretta ad apportare profonde modifiche per evitare sanzioni.

Escluso Gemini per adesso

L’indagine era iniziata il 14 gennaio 2025. Il 24 giugno 2025 era stata proposta la designazione come SMS, equivalente alla designazione come gatekeeper in Europa sulla base del Digital Markets Act. Il giorno successivo è partita la consultazione sulla proposta e sulla roadmap dei possibili rimedi da imporre a Google.

Dopo aver esaminato i feedback ricevuti dalle parti interessate, la CMA ha oggi ufficialmente assegnato lo Strategic Market Status all’azienda di Mountain View. In pratica, l’autorità antitrust ha confermato che Google possiede un sostanziale potere di mercato nella ricerca e nei servizi di advertising correlati. Gemini è escluso dalla designazione, ma potrebbe essere incluso in futuro. Sono invece inclusi AI Overview e AI Mode.

La designazione non comporta automaticamente l’avvio di un procedimento antitrust o modifiche al motore di ricerca. La CMA valuterà un possibile intervento entro fine anno. Google ha già “messo le mani avanti”, evidenziando che eventuali modifiche a Search comporteranno ritardi nel lancio di nuovi prodotti, un danno economico alle aziende e un aumento dei prezzi per i consumatori britannici, come avvenuto in Europa a causa del Digital Markets Act.

Entro il 22 ottobre potrebbe arrivare una seconda designazione come SMS nel mercato dei sistemi operativi mobile, app store e browser (anche per Apple).