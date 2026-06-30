 Lumo 2.0 di Proton è qui: più potente e crea le immagini
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Lumo 2.0 di Proton è qui: più potente e crea le immagini

Proton presenta l'evoluzione di Lumo con generazione delle immagini, ragionamento avanzato, memoria e ovviamente privacy garantita.
Lumo 2.0 di Proton è qui: più potente e crea le immagini
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Proton presenta l'evoluzione di Lumo con generazione delle immagini, ragionamento avanzato, memoria e ovviamente privacy garantita.
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Trascorso quasi un anno dal lancio della prima versione, il chatbot di Proton basato sul concetto di un’AI sicura e privata (e con un gatto viola come mascotte) evolve con l’arrivo di Lumo 2.0. Mantiene le caratteristiche che fin dall’esordio ne hanno costituito i punti di forza, dalla crittografia alla politica zero-log, senza dimenticare l’infrastruttura 100% europea, migliorando le prestazioni e aggiungendo nuove funzionalità.

Le novità introdotte da Proton in Lumo 2.0

Tra le novità più importanti c’è quella legata a riconoscimento e generazione delle immagini. È sufficiente digitare un prompt per trovarsi di fronte a un output come quello mostrato qui sotto, con la possibilità di intervenire poi con modifiche mirate.

La generazione delle immagini con l'AI di Lumo 2.0 (Proton)

Ancora, fanno parte del changelog il modello Max che ha ottenuto un punteggio superiore del 240% rispetto alla versione 1.4 (sull’Artificial Analysis Intelligence Index), le capacità di ragionamento avanzato, una ricerca web potenziata, la memoria per flussi di lavoro su misura e gli assistenti personalizzabili. Queste le parole di Andy Yen, fondatore e CEO di Proton.

Lumo 2.0 è stato riprogettato dalle fondamenta e l’introduzione della modalità di pensiero gli conferisce potenti e inedite funzionalità. I test degli utenti dimostrano che il divario si è ridotto al punto che, per molti casi d’uso, gli utenti non riescono più a percepire una differenza qualitativa tra Lumo 2.0 Max e i modelli più recenti di OpenAI e Anthropic. Lumo 2.0 dimostra che gli utenti non devono più scegliere tra potenti funzionalità di IA e tutele della privacy significative.

L'interfaccia del chatbot Lumo 2.0 di Proton

È già possibile accedere a Lumo 2.0 con diverse modalità, attraverso le app mobile dedicate o da interfaccia desktop. Gli account Free possono utilizzare funzionalità AI di base, mentre con l’abbonamento Plus (12,99 euro al mese) si ha diritto a chat illimitate, Progetti, generazione avanzata delle immagini e modelli più capaci. Infine, la formula Professional è rivolta ai team per la collaborazione.

Quando l’AI e la privacy possono convivere

Proton punta proprio su questo. È consapevole del fatto che non potrà competere con ChatGPT, Gemini e Claude in termini numerici, almeno nel breve periodo, ma al tempo stesso sa quanto il proprio brand sia storicamente associato ai concetti di privacy e sicurezza. Sono aspetti ai quali gli utenti, anche nell’ambito dell’intelligenza artificiale, iniziano a prestare attenzione.

Pubblicato il 30 giu 2026

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