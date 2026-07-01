Apple vuole lanciare Siri AI in Europa evitando sanzioni

Secondo le fonti del Financial Times, Tim Cook ha parlato di Siri AI con Henna Virkkunen (Commissaria europea per le tecnologie digitali). Durante il meeting virtuale sono stati trattati i motivi per cui la versione aggiornata dell’assistente personali non è ancora disponibile in Europa. Il CEO di Apple vuole trovare una soluzione che rispetti gli obblighi di interoperabilità del Digital Markets Act (DMA).

Negoziati in corso per evitare sanzioni

Siri AI è stato annunciato durante la WWDC 2026. Sarà disponibile in inglese quando verranno rilasciate le versioni 27 dei sistemi operativi. Gli utenti europei potranno però usare l’assistente solo su macOS e visionOS. In base al DMA, analoghi servizi di terze parti devono poter offrire le stesse funzionalità di Siri AI, quindi Apple dovrebbe consentire l’accesso a iOS/iPadOS 27 e alle app installate.

Secondo l’azienda di Cupertino, l’obbligo di interoperabilità rappresentata un grave rischio per sicurezza e privacy, in quanto gli assistenti di terze parti potrebbero rubare dati personali ed eseguire altre azioni senza il consenso dell’utente. In seguito al comunicato pubblicato sul sito ufficiale, che accusa i legislatori europei di bloccare l’innovazione, diversi funzionari europei hanno ricevuto numerose email di protesta e anche minacce di morte.

Apple aveva proposto una soluzione, denominata Trusted System Agent, un intermediario che permetterebbe agli assistenti di terze parti di accedere in modo sicuro alle stesse funzioni e capacità di Siri AI. Tale soluzione sarebbe stata implementata entro 18 mesi. La Commissione europea ha respinto la proposta, in quanto Apple voleva il via libera per Siri AI e posticipare il rispetto dell’obbligo di interoperabilità.

Le fonti del Financial Times affermano che le discussioni tra Tim Cook e Henna Virkkunen sono state costruttive, ma non è stata raggiunta un’intesa. Probabilmente ci saranno nuovi meeting virtuali o incontri di persona. È chiaro però che la Commissione europea non intende rinunciare alla sovranità normativa. Apple deve rispettare il DMA, altrimenti rischia indagini e sanzioni. Gli utenti europei potrebbero aspettare a lungo prima di utilizzare Siri AI.