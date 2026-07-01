Anthropic lancia Claude Science: un laboratorio AI per gli scienziati

Non è un nuovo modello di intelligenza artificiale e non è nemmeno una versione di Claude specializzata in biologia. Utilizza gli stessi modelli già disponibili per tutti, incluso Claude Opus 4.8. La vera novità è un’altra: Anthropic non ha creato un’AI più potente, ma un modo completamente nuovo di usarla.

Claude Science è una piattaforma pensata per i ricercatori che riunisce in un unico ambiente database scientifici, strumenti di analisi e assistenti AI. In pratica, invece di passare continuamente da una piattaforma all’altra, i ricercatori possono svolgere l’intero flusso di lavoro in un unico posto.

Claude Science trasforma la ricerca con l’AI, come funziona

Un assistente AI principale fa da project manager. Si collega a più di 60 database scientifici, con toolkit preconfigurati per campi specifici, genomica, struttura delle proteine, chimica. L’assistente può creare sotto-assistenti per suddividere il lavoro, come un capoprogetto che delega a specialisti, o passare il lavoro a un assistente “esperto” personalizzato che il ricercatore ha costruito per la propria ricerca.

Un AI che verifica separata controlla citazioni e calcoli prima della pubblicazione. È importante, l’AI che scrive paper tende a generare citazioni e statistiche non verificabili. Il verificatore è comunque lo stesso modello sottostante che controlla se stesso, non una fonte di verità indipendente, ma è un livello di controllo in più.

Le figure, strutture proteiche 3D, diagrammi chimici, vengono generate insieme al codice che le ha prodotte. Ogni figura include il codice esatto, l’ambiente, una descrizione in linguaggio naturale e la cronologia completa dei messaggi. Se si modifica la figura in linguaggio naturale, l’agente modifica il proprio codice.

Claude Science può girare sull’infrastruttura del laboratorio, senza inviare dati ai server di Anthropic.

Chi lo sta già usando

Il neuroscienziato Jérôme Lecoq dell’Allen Institute ha costruito una pipeline di revisione computazionale multi-agente. Il gruppo di Stephen Francis all’UCSF Brain Tumor Center ha usato Claude Science per accelerare l’analisi germinale completa del glioma in pochissimo tempo, con risultati validati in modo indipendente.

Il programma di crediti

Anthropic finanzierà fino a 50 progetti Claude Science con crediti fino a 30.000 dollari ciascuno, focalizzati su progetti post-dottorato e di dottorato nella ricerca biomedica. Le candidature sono aperte fino al 15 luglio 2026.