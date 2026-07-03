Aion è il sistema operativo AI di Microsoft che non vedremo mai

È spuntato il video di un progetto messo in cantiere da Microsoft e mai arrivato a concretizzarsi: nome in codice Aion, si tratta di un sistema operativo AI progettato per mettere Copilot al centro di tutto, facendo leva su Edge come motore per la gestione di interfaccia e funzionalità. Il filmato risale al 2024 e ci sono tutti gli elementi per affermare che l’idea sia stata accantonata, rimanendo ferma alla sua fase sperimentale.

Windows Aion: Copilot, Edge, AI e nessuna app nativa

Alla base della piattaforma c’era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici, a partire dalla durata delle batteria sui laptop. La clip visibile di seguito è stata pubblicata in origine da BetaWiki su Discord. La redazione del sito Windows Central ne ha confermato l’autenticità.

In poco più di tre minuti, il video mostra un desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore e un menu Start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Premendolo, compare un campo di testo in cui digitare il prompt, interpretato poi dall’intelligenza artificiale per aprire la schermata/applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo un URL si inizia la navigazione, mentre chiedendo suggerimenti su un posto dove cenare si apre una conversazione con il chatbot.

A ogni finestra è associata un’icona personalizzata, visualizzata anche sulla taskbar per semplificare il multitasking, grazie a una funzionalità chiamata Spaces.

È del tutto assente il supporto alle app native, non possono essere eseguite (un po’ come in Project Solara, dove sono sostituite dagli agenti AI). Tutto ruota attorno al web (pagine online e Web App), con un approccio che in qualche modo ricorda quello di ChromeOS. Può comunque sfruttare la connessione remota a un PC, via cloud, per l’esecuzione del software.

Ad aggiungere un po’ di confusione è il fatto che, secondo la voce fuori campo, esiste una versione di Aion che può essere eseguita all’interno di Windows 11, dunque facendo venire meno la limitazione appena descritta. In questo caso, però, andrebbero a perdersi i suoi principali vantaggi.

Un sistema operativo che non vedremo mai

Come scritto in apertura, il filmato risale al 2024. Non c’è da stupirsi che Microsoft abbia poi scelto di abbandonare l’idea o di non portarla fino a un lancio commerciale. L’entusiasmo intorno a Copilot si è spento in fretta, tanto da spingere la software house a rivedere i propri piani legati a W11, ripulendo il sistema operativo da un eccesso di funzionalità AI.