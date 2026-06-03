 Microsoft Project Solara: nuova piattaforma per agenti AI
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Microsoft Project Solara: nuova piattaforma per agenti AI

Project Solara è una piattaforma chip-to-cloud basata su Android che sfrutta gli agenti AI per eseguire diversi compiti, invece delle tradizionali app.
Microsoft Project Solara: nuova piattaforma per agenti AI
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Project Solara è una piattaforma chip-to-cloud basata su Android che sfrutta gli agenti AI per eseguire diversi compiti, invece delle tradizionali app.
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Una delle novità più interessanti annunciate da Microsoft durante la conferenza Build 2026 è Project Solara. Si tratta di una piattaforma chip-to-cloud che permette l’esecuzione di agenti AI su vari dispositivi con chip Arm (Qualcomm e MediaTek). È basata su Android, non su Windows. L’azienda di Redmond ha svelato il funzionamento con due concept.

Project Solara: agenti AI invece delle app

PC, notebook, smartphone, tablet e smartwatch sono dispositivi differenti per forma e dimensioni, ma tutti hanno sistema operativo e app. Queste ultime possono integrare i chatbot AI che, recentemente, sono diventati agenti AI, quindi possono eseguire azioni in automatico per conto dell’utente. Gli agenti AI possono gestire più app e servizi, quindi rappresentano una nuova modalità di interazione uomo-macchina. Ciò permette di progettare dispositivi “agent-first”.

Project Solara è la piattaforma chip-to-cloud di Microsoft progettata per un’esperienza agentica con nuove categorie di dispositivi. Non esistono più le app, ma vari agenti che eseguono compiti specifici (come dovrebbe funzionare lo smartphone di OpenAI). Durante la conferenza Build 2026 sono stati mostrati due prodotti: Desk Concept e Badge Concept.

Il Desk Concept è simile ad un Echo Show di Amazon. Ha uno schermo touch e integra un chip MediaTek. Sfrutta il riconoscimento facciale per il login e risponde ai comandi vocali. Ci sono pulsanti per volume e microfono, altoparlante, sensore di presenza UWB, due porte USB Type-C, Wi-Fi e Bluetooth.

Badge Concept è invece la versione evoluta dei badge usati per accedere ai luoghi di lavoro. Ha uno schermo touch e integra un chip Qualcomm. Sono presenti anche lettore di impronte digitali, microfono, altoparlante, fotocamera, Wi-Fi, Bluetooth, GNSS e 5G.

Il sistema operativo è Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), una versione enterprise di AOSP (Android Open Source Project). L’azienda di Redmond non porterà sul mercato i due dispositivi. Servono solo come riferimento per la realizzazione di prodotti adatti a diversi settori.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 3 giu 2026

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