NVIDIA RTX Spark: potente chip per computer Windows

Dopo mesi di indiscrezioni, NVIDIA ha annunciato ufficialmente il ritorno nel settore di chip per computer. RTX Spark, progettato in collaborazione con MediaTek e Microsoft, rappresenta l’inizio di una nuova era per i PC Windows. Verrà integrato in numerosi prodotti, tra cui il Surface Laptop Ultra, destinati principalmente agli sviluppatori, in quanto permetteranno di eseguire localmente agenti AI personali, come OpenClaw.

NVIDIA RTX Spark: superchip per l’intelligenza artificiale

NVIDIA sviluppa i SoC Tegra dal 2008 (oggi sono impiegati principalmente nel settore automotive). Il Surface RT (ottobre 2012) integrava un chip Tegra 3, mentre il Surface 2 (ottobre 2013) integrava un chip Tegra 4 (usato anche per alcuni Chromebook). A distanza di oltre 12 anni, l’azienda californiana riprende la collaborazione con Microsoft e ritorna nel mercato dei PC con RTX Spark.

Viene definito “superchip” perché deriva dal chip GB10 presente nel DGX Spark. Integra quindi una CPU Grace a 20 core e una GPU Blackwell con 6.144 CUDA core e Tensor Core di quinta generazione. MediaTek ha contribuito alla progettazione della CPU basata su architettura Arm. Sono inoltre presenti 128 GB di RAM LPDDR5X unificati con larghezza di banda fino a 300 GB/s. Arriveranno anche versioni del chip con meno RAM a partire da 16 GB.

RTX Spark offre prestazioni fino a 1 PFLOPS (1.000 TFLOPS), sufficienti per eseguire localmente modelli AI con 120 miliardi di parametri. Il chip consente inoltre il rendering di scene 3D da 90 GB, la modifica di video a risoluzione 12K e l’esecuzione di giochi a 1440p e oltre 100 fps.

NVIDIA afferma che gli utenti non dovranno più usare mouse e tastiera o interagire con interfacce complicate, in quanti RTX Spark permetterà di eseguire azioni mediante agenti AI personali su Windows 11. Il sistema operativo è stato ottimizzato da Microsoft per sfruttare al massimo la potenza del chip. L’emulatore Prism permetterà di usare app e giochi x86 senza evidenti cali di prestazioni.

Entro l’autunno arriveranno sul mercato i primi notebook di fascia alta prodotti da Microsoft (Surface Ultra), ASUS (ProArt P14/P16), Dell (XPS 16 Creator Edition), HP (OmniBook X 14/Ultra 16), Lenovo (Yoga Pro 9n) e MSI (Prestige N16 Flip AI+).