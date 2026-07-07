iOS 27 beta 3, Apple risolve il bug della batteria e migliora Siri AI

Due settimane dopo la beta 2, Apple rilascia la beta 3 di iOS 27 e iPadOS 27 (build 24A5380h) per gli sviluppatori registrati. L’aggiornamento corregge uno dei bug più fastidiosi delle build precedenti, il telefono bloccato sull’icona della batteria rossa quando era completamente scarico, e continua a integrare Apple Intelligence in tutto il sistema.

Il bug della batteria

Nelle beta precedenti, gli iPhone con la batteria completamente scarica restavano bloccati sulla schermata con l’icona della batteria esaurita, senza riuscire ad avviarsi. Per farli ripartire era necessario riavviare il dispositivo oppure scollegare e ricollegare il caricabatterie. Con la beta 3 Apple ha risolto il problema.

Le novità Apple Intelligence

Tra le novità di Apple Intelligence, Write with Siri è ora disponibile in tutto il sistema, e permette di dettare testo da quasi qualsiasi punto di iOS. Visual Intelligence viene integrata nell’app Fotocamera, mentre la dettatura adotta un nuovo modello on-device che promette una maggiore precisione. Debutta inoltre la nuova app Siri, separata dal resto del sistema, che conserva la cronologia delle conversazioni. L’assistente non è più solo una voce che compare all’occorrenza, ma un’app dedicata con una memoria delle interazioni.

Novità anche in Foto, Safari, Scorciatoie, Wallet e Password. Decine di aggiornamenti e miglioramenti minori sparsi nel sistema.

I problemi noti

Siri, protagonista della più importante revisione introdotta in iOS 27, resta anche una delle funzioni più instabili delle versioni beta. Nella beta 3 persistono alcuni problemi, tra cui difficoltà nell’identificare contatti con nomi simili e tempi di risposta più lenti in CarPlay quando il dispositivo sta eseguendo molte attività contemporaneamente o in caso di connessione debole. Apple elenca inoltre altri bug noti nella documentazione dedicata agli sviluppatori.

Come installare

Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Aggiornamenti Beta > iOS 27 Developer Beta. Supportata su oltre 30 iPhone. La beta pubblica, più stabile, è già disponibile per chi non vuole i rischi della versione sviluppatori.

Apple ha rilasciato anche le nuove beta per macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27. I changelog completi sono sulla pagina Apple Developer (richiede un account sviluppatore).