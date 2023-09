Windows Copilot e altre novità IA di Microsoft

Durante l’evento di ieri sera, principalmente dedicato ai nuovi Surface, Microsoft ha svelato tutte le novità che verranno incluse nell’aggiornamento del 26 settembre per Windows 11 22H2 (Windows 11 23H2 arriverà nel quarto trimestre). La più attesa è Windows Copilot, ma ci saranno altre funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa.

Microsoft Copilot: AI all-in-one

Nel corso degli ultimi mese, l’azienda di Redmond ha svelato diversi servizi per utenti consumer e business che sfruttano l’IA generativa, tra cui Bing Chat, Windows Copilot e Microsoft 365 Copilot. Tutte le funzionalità IA sono state raccolte in una singola esperienza denominata Microsoft Copilot.

Windows Copilot sarà disponibile gratuitamente per Windows 11 22H2 a partire dal 26 settembre. Gli utenti potranno sfruttare il chatbot (simile a quello presente in Bing) per eseguire diverse attività, come l’avvio delle applicazioni e la modifica delle impostazioni del sistema operativo. Sarà accessibile nella barra laterale destra (si apre cliccando sull’icona nella barra delle applicazioni) o con la combinazione Win+C e, con i necessari permessi, può cercare informazioni in calendari, email e documenti.

L’intelligenza artificiale verrà utilizzata anche nelle app Paint, Foto, Clipchamp, Outlook e ovviamente Edge. Microsoft ha annunciato inoltre novità per Bing (risposte personalizzate) e l’integrazione di Copilot in Shopping. Bing Image Creator utilizzerà invece il nuovo modello DALL-E 3 di OpenAI. Gli utenti non dovranno pagare nulla, a differenza degli abbonati a ChatGPT Plus o Enterprise.

Molte novità sono riservate agli utenti aziendali. La versione business di Windows Copilot sarà basata su Bing Chat Enterprise che offre una maggiore sicurezza per i dati. Bing Chat Enterprise sarà incluso anche in Microsoft 365 E3/E5/Business Standard/Business Premium e offerto in abbonamento standalone a 5 dollari/mese per utente.

Microsoft 365 Copilot sarà disponibile dal 1 novembre a 30 dollari/mese per utente. Potrà essere sfruttato in tutte le app della suite di produttività, insieme alla nuova Microsoft 365 Chat.

Designer verrà aggiornato con il modello DALL-E 3 e integrato in Windows 365 Copilot a partire da Word (anche per gli utenti consumer).