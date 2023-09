Windows 11 23H2: c'è la data di uscita ufficiale

Tutto più o meno come da programma: Microsoft ha appena confermato in via ufficiale la data di uscita fissata per Windows 11 23H2, il nuovo grande aggiornamento destinato al sistema operativo. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di martedì 26 settembre. Manca dunque ormai davvero poco all’inizio della distribuzione.

Novità e data di uscita per Windows 11 23H2

Il pacchetto includerà parecchie novità, la maggior parte delle quali sono state già avvistate nei mesi scorsi durante la fase di test che ha coinvolto gli Insider e analizzate su queste pagine. Il riferimento è all’ennesimo restyling per la componente Esplora File, alla funzionalità Ink Anywhere utile per chi interagisce con un pennino sugli schermi touch, all’iniezione di caratteristiche inedite per Paint, al supporto nativo per gli archivi RAR e 7-zip, a un regolatore del volume ridisegnato e soprattutto alla tecnologia Copilot su cui il gruppo di Redmond ha dimostrato di voler puntare molto.

Quest’ultima, legata a doppio filo a Bing Chat, fa leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale per l’integrazione profonda di un assistente virtuale tuttofare. Insomma, a conti fatti si tratta dell’erede (si spera più fortunato) di ciò che fu Cortana nelle iniziali intenzioni della software house.

Quelle appena elencate sono solo alcune delle tante novità introdotte da Microsoft in W11 con il rilascio dell’aggiornamento 23H2 ormai alle porte. Come sempre accade in questi casi, il rollout sarà graduale e progressivo, anche per gestire in modo ottimale eventuali bug emersi e segnalati: martedì 26 settembre è quinti da considerare come la data di inizio della distribuzione. Ciò che gli utenti possono fare per ricevere subito il pacchetto è abilitare l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” all’interno dell’utility Windows Update.

