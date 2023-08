Windows 11: supporto RAR e 7-ZIP nella versione beta

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 22631.2199 (KB5029352) di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. L’unica novità di rilievo è rappresentata dal supporto nativo per gli archivi compressi, tra cui RAR e 7-ZIP. Alcune modifiche interessano il menu Start e la barra delle applicazioni. Le stesse funzionalità verranno incluse nelle build del canale Release Preview e infine in Windows 11 23H2.

Supporto nativo per archivi compressi

Il supporto nativo per gli archivi compressi è stato annunciato da Microsoft durante la conferenza Build 2023 di fine maggio. Gli utenti iscritti al canale Dev hanno potuto testare la novità a partire dalla build 23493 di fine giugno. Ora la funzionalità è stata inclusa nella build 22631.2199 (KB5029352) del canale Beta.

Windows 11 può aprire i file .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz, .rar, .7z e altri, grazie alla libreria open source libarchive . Non sono tuttavia supportati gli archivi cifrati. Come ha evidenziato Louise Cusworth (responsabile del team vendite di RARLAB), gli utenti dovranno ancora usare WinRAR per creare gli archivi.

A partire dalla build 22631.2129 (KB5029359) del canale Beta è disponibile l’anteprima dei file cloud nel menu Start (solo per gli utenti che effettuano l’accesso con account Azure Active Directory). Microsoft ha rimosso la visualizzazione di un’area bianca (vuota) per i file che non supportano l’anteprima.

Infine, la build 22631.2129 include due nuove opzioni di personalizzazione per la barra delle applicazioni che consentono di combinare i pulsanti e nascondere le etichette sia sulla taskbar principale che su quella di monitor esterni. Come detto, queste novità saranno disponibili per tutti in Windows 11 23H2, insieme all’assistente Windows Copilot.