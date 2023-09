Microsoft usa i dati degli utenti per addestrare l'IA?

All’inizio di agosto, Microsoft ha aggiornato le condizioni d’uso dei servizi. Una delle novità riguarda l’intelligenza artificiale. Dato che i termini scelti dall’azienda di Redmond non sono molto chiari, Mozilla ha chiesto se i dati personali degli utenti verranno utilizzati per l’addestramento dei modelli IA. Le nuove condizioni entreranno in vigore il 30 settembre.

Come è noto, Microsoft offre da diversi mesi l’accesso a Bing Chat, il chatbot che sfrutta una versione custom del modello GPT-4 di OpenAI. Per gli utenti aziendali sono invece disponibili Bing Chat Enterprise e Microsoft 365 Copilot. Con Windows 11 23H2 arriverà anche Windows Copilot (erede di Cortana).

All’inizio di agosto, Microsoft ha comunicato le modifiche alle condizioni d’uso dei servizi che entreranno in vigore il 30 settembre. La maggioranza delle novità riguarda proprio l’intelligenza artificiale. Nella sezione Your Privacy, tra i contenuti usati dall’azienda ci sono anche gli input inviati dall’utente. Nella sezione Code of Conduct è invece scritto che l’utente non può usare i servizi per generare malware e contenuti illegali o inappropriati.

Microsoft ha inoltre aggiunto la nuova sezione AI Services che riportiamo in forma tradotta:

A partire dal 1 settembre, Mozilla ha iniziato a chiedere informazioni più dettagliate a Microsoft, in quanto i suoi 9 esperti non sono stati in grado di capire se i dati personali degli utenti verranno usati per addestrare i modelli IA.

Hey, @microsoft! Hoping you can help us gain some clarity on your new service agreement.

Are you using our personal data to train AI? Because 9 of our privacy experts can’t tell.

For those also curious, help us demand clarity

