Bing Chat è ora accessibile da Chrome su desktop

A luglio scorso, Microsoft aveva comunicato di essere intenzionata a rendere accessibile Bing Chat non solo tramite il suo browser, ma pure da soluzioni concorrenti. Inizialmente la possibilità era stata concessa solo a un gruppo di utenti selezionati, mentre da qualche ora a questa parte tutti coloro che usano Chrome su desktop possono servirsene, da Windows, macOS e Linux.

Bing Chat: accessibile da Chrome su desktop

Adesso, infatti, Bing Chat appare come opzione selezionabile dalla parte in alto della pagina bing.com su Chrome per computer, permettendo agli utenti di interagire con il bot, analogamente a quanto è possibile fare sfruttando Edge.

Una volta fatto clic sull’icona del chatbot, si aprirà quindi la classica finestra da cui si può scegliere lo stile di conversazione o passare direttamente all’immissione di una domanda. La risposta include una serie di citazioni per mostrare da dove l’IA ha tratto le informazioni.

Da tenere presente che unitamente alla novità in questione, Microsoft ha provveduto ad aggiornare l’interfaccia utente del chatbot su Edge ed ha ampliato la disponibilità di Bing Chat Enterprise per includere anche Edge mobile.

Sia nel caso di Bing Chat “classico” che della sua versione Enterprise, Microsoft asserisce nuovamente che il supporto verrà presto esteso pure ad altri browser, sia per computer che per device mobile, ma al momento non vengono forniti maggiori dettagli al riguardo. Presumibilmente, all’appello non dovrebbe mancare Safari, visto e considerato che già in precedenza il colosso di Redmond aveva informato di voler rendere fruibile il suo chatbot dal browser di Apple.