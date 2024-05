Segui delle lezioni dal vivo con Babbel Live

Dilemma: come imparare una nuova lingua in breve tempo per arrivare a parlare come un madrelingua? Basta scegliere l’app giusta! Babbel Live, ad esempio, ti offre un’esperienza di apprendimento interattiva, con lezioni dal vivo tenute da insegnanti davvero esperti. Viene con a scoprire come migliorare le tue competenze linguistiche il più rapidamente possibile.

Lezioni dal vivo di Babbel: la chiave per parlare in modo fluente una lingua

Cosa è in grado di fare Babbel Live? Insegnare le lingue in un ambiente stimolante e dinamico, dove potrai mettere in pratica le tue conoscenze linguistiche fin da subito. Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi, così otterrai attenzione personalizzata e la possibilità di interagire con gli altri studenti.

Prima di iniziare, verrai sottoposto a un test di valutazione per individuare il tuo livello di partenza. Se sei già un utente dell’app Babbel, potrai partecipare gratuitamente a due live lessons per testare il metodo e scoprire se fa al caso tuo.

Babbel Live offre tre piani di abbonamento, con durata di 3, 6 o 12 mesi. Indipendentemente dalla tua scelta, potrai accedere a tutte le lezioni per l’intera durata dell’abbonamento. Inoltre, potrai partecipare a quante lezioni desideri, in base alla tua disponibilità e ai tuoi obiettivi.

Le live lessons di Babbel Live sono disponibili in quattro lingue: inglese, tedesco, spagnolo e francese. Non perdere l’opportunità di migliorare le tue competenze linguistiche in modo divertente ed efficace. Iscriviti a Babbel Live e inizia subito a seguire le lezioni dal vivo.