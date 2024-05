Browser per iOS in UE: Apple ostacola lo sviluppo

In base al Digital Markets Act (DMA), Apple deve consentire l’installazione di browser alternativi a Safari che usano il loro motore di rendering. The Register ha scoperto che l’azienda di Cupertino ha introdotto una restrizione geografica che obbliga gli sviluppatori ad effettuare i test solo sui dispositivi “europei”.

Nuova tattica ostruzionistica di Apple

A fine gennaio, Apple ha annunciato diverse modifiche per iOS (introdotte con la versione 17.4) per rispettare il DMA. Due riguardano i browser, ovvero la visualizzazione di una schermata di scelta e la possibilità di usare un motore di rendering diverso da WebKit. Gli stessi obblighi valgono anche per iPadOS.

Sia Google che Mozilla avevano criticato il lungo elenco di requisiti imposti da Apple, evidenziando che sarà molto difficile offrire browser alternativi a Safari. Tra l’altro, gli sviluppatori devono gestire due versioni, una per l’Europa e una per il resto del mondo (con WebKit).

The Register ha scoperto che esiste un altro vincolo nascosto (non indicato sul sito di Apple). Per testare il motore di rendering alternativo è necessario un dispositivo che si trova fisicamente in Europa. I team di sviluppo che sono negli Stati Uniti, come quelli di Google, Mozilla e Microsoft, possono usare solo gli emulatori. In pratica, Google, Mozilla e Microsoft dovrebbero avere un team di sviluppo in Europa. Nessun problema invece per Opera e Vivaldi, due aziende norvegesi.

Secondo il CEO di Vivaldi si tratta chiaramente di un’altra mossa anticoncorrenziale. A fine marzo, la Commissione europea ha avviato due indagini nei confronti di Apple. Una di esse riguarda gli ostacoli introdotti per la scelta del browser.