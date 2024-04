Anche iPadOS deve rispettare il Digital Markets Act

In anticipo rispetto alla scadenza prevista (12 mesi), la Commissione europea ha chiuso l’indagine di mercato avviata il 5 settembre. Anche iPadOS dovrà rispettare il Digital Markets Act (DMA), come gli altri tre servizi di Apple (iOS, Safari e App Store). L’azienda di Cupertino ha ora sei mesi di tempo per apportare le necessarie modifiche in Europa.

Store e pagamenti esterni anche per iPadOS

La Commissione europea ha designato Apple come gatekeeper il 5 settembre 2023, insieme ad altre cinque aziende: Alphabet (Google), Amazon, ByteDance (TikTok), Meta e Microsoft. I gatekeeper sono operatori dominanti in diversi mercati. I servizi che devono rispettare il DMA sono 22.

In quella data erano state avviate cinque indagini di mercato. Al termine delle prime quattro, la Commissione ha stabilito che Bing, Edge, Microsoft Advertising e iMessage non devono rispettare la legge dal 7 marzo 2024. Il sistema operativo degli iPad non soddisfa tutti i requisiti, ma è stato ugualmente considerato un Core Platform Service, in quanto “rappresenta un importante gateway per consentire agli utenti business di raggiungere gli utenti finali“.

In dettaglio, iPadOS ha un numero di utenti business che supera di 11 volte la soglia minima (10.000 all’anno), mentre il numero di utenti finali è molto vicino alla soglia (45 milioni al mese). La Commissione europea ha inoltre trovato che Apple disincentiva il passaggio ad altri sistemi operativi per tablet e che le aziende sono “vincolate” ad iPadOS a causa della grande base di utenti.

Apple ha pertanto sei mesi di tempo per rispettare gli obblighi e i divieti del DMA. Anche su iPadOS dovrà consentire l’installazione di store alternativi, il sideloading delle app e l’uso di metodi di pagamento esterni. Si tratta in pratica delle stesse modifiche introdotte per iOS.

Un portavoce di Apple ha dichiarato:

Continueremo a collaborare in modo costruttivo con la Commissione europea per rispettare il DMA per tutti i servizi designati. Il nostro obiettivo è continuare ad offrire i migliori prodotti e servizi ai nostri clienti europei, mitigando al contempo i nuovi rischi per la privacy e la sicurezza dei dati che il DMA comporta per i nostri utenti.

Apple ha contestato la designazione di gatekeeper per App Store, presentando ricorso al tribunale dell’Unione europea. A fine marzo, la Commissione ha avviato due indagini nei confronti dell’azienda, mentre una terza potrebbe essere avviata in seguito.