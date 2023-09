Bing Chat: Microsoft Launcher e conversazione continua

A distanza di due settimane dall’ultimo aggiornamento ufficiale, l’azienda di Redmond ha annunciato altre due novità per Bing Chat. La prima è l’integrazione del chatbot nel Microsoft Launcher per Android. La seconda, denominata Continue on Your Phone, consente di riprendere su smartphone la conversazione interrotta su desktop.

Due novità per Bing Chat

Bing Chat è accessibile tramite web con Edge e Chrome, dalla barra laterale di Edge, da Skype e con le app Bing, Edge e SwiftKey. Ora è possibile sfruttare il servizio tramite Microsoft Launcher su Android. Gli utenti possono chiedere aiuto al chatbot direttamente dalla schermata home dello smartphone.

Bing Chat permette di salvare la cronologia e quindi di riprendere le conversazioni precedenti. Microsoft ha ora aggiunto la nuova funzionalità Continue on Your Phone che consente di continuare la conversazione su smartphone dal punto in cui era stata interrotta su desktop.

La novità, in test da alcuni giorni, è disponibile per tutti. Cliccando sull’icona nell’angolo superiore destro della chat viene mostrato un codice QR. L’utente deve inquadrarlo con la fotocamera dello smartphone e toccare il link generato per riprendere la conversazione dal punto in cui era stata interrotta.

Due giorni fa si è verificato un problema con Bing Chat. Il servizio non era raggiungibile negli Stati Uniti e alcuni paesi europei. Mikhail Parakhin, responsabile del gruppo Advertising and Web Services, ha spiegato che il blackout temporaneo è stato causato da un errato aggiornamento del codice.