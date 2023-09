Windows Copilot non rispetta il Digital Markets Act

Microsoft ha rilasciato il 26 settembre l’aggiornamento KB5030310 per Windows 11 22H2, noto anche come Moment 4. Una delle funzionalità incluse è Windows Copilot, ma la versione preliminare è disponibile solo in alcuni paesi. L’azienda di Redmond ha confermato che non può essere usato dagli utenti europei perché non rispetta il Digital Markets Act (DMA).

Windows Copilot anche in UE con un trucco

Windows Copilot è l’assistente digitale che Microsoft ha integrato in Windows 11. Offre le stesse funzionalità di Bing Chat, ma permette anche di cambiare le impostazioni del sistema operativo, avviare le app e cercare informazioni locali. In pratica è una versione evoluta di Cortana.

L’azienda di Redmond ha specificato che la preview di Windows Copilot è disponibile in Nord America e alcuni paesi di Asia e Sud America. Prima di poter utilizzare l’assistente in Europa è necessario implementare alcune modifiche (non sono note quali) per rispettare il Digital Market Act. Microsoft spiega che cercherà di portare la funzionalità in Europa al più presto. I cosiddetti gatekeeper devono conformarsi agli obblighi e divieti della legge entro il 6 marzo 2024.

Quando sarà disponibile verrà aggiunta un’icona alla barra delle applicazioni e potrà essere avviato con la combinazione WIN+C. C’è tuttavia un trucco per attivare Windows Copilot. Deve essere aperta la finestra Esegui (WIN+R) ed eseguito il comando

microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar

Verrà quindi mostrato Windows Copilot nella barra laterale destra. Il trucco funziona dopo aver installato l’aggiornamento Moment 4. Se viene chiuso si dovrà eseguire nuovamente il comando.