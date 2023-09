Windows 11 23H2: disponibile la Release Preview

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento KB5030310 (Moment 4) che anticipa molte funzionalità che troveranno posto in Windows 23H2. Gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider for Business possono già testare quest’ultima versione del sistema operativo che sarà disponibile per tutti nel corso del quarto trimestre.

Windows 11 23H2 in test per le aziende

Microsoft ha rilasciato la build preliminare prima agli utenti commerciali, in quanto vuole ricevere i feedback e risolvere eventuali bug introdotti con Windows 23H2. L’aggiornamento (noto anche come Windows 11 2023 Update) per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider for Business include tutte le funzionalità dell’update KB5030310 (Moment 4), ma anche altre specifiche novità per le aziende.

Nel post pubblicato da Microsoft viene citata solo la nuova app Microsoft Teams (free) che sostituisce Chat.

L’icona viene aggiunta alla barra delle applicazioni, ma può essere rimossa. La piccola finestra può essere spostata e permette di effettuare una chiamata o una conversazione mentre si accede ad Internet con il browser o si eseguono altre attività. Microsoft Teams (free) supporta anche Phone Link, quindi è possibile collegare lo smartphone Android per inviare e ricevere messaggi.

La nuova app consente inoltre di sfruttare il widget Play Together nella Windows 11 Game Bar. È possibile sovrapporre la finestra della videochiamata direttamente sui giochi.

Gli utenti commerciali possono scaricare la Release Preview di Windows 11 23H2 (build 22631) da Windows Update for Business (WUfB), Windows Server Update Service (WSUS) o Azure Marketplace. È disponibile anche l’immagine ISO per l’installazione pulita. L’aggiornamento verrà rilasciato anche per gli Insider (non business) nei prossimi giorni.