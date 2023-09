Windows 11 KB5030310: le novità per gli sviluppatori

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5030310 (Moment 4) per Windows 11 22H2 che include nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui Windows Copilot, nuovo Esplora file e supporto passkey. Molte novità sono riservate agli sviluppatori, tra cui Dev Home.

Tante novità per gli sviluppatori

Le “nuove esperienze” per gli sviluppatori che migliorano produttività e prestazioni, annunciate durante la conferenza Build 2023 di maggio, sono ora disponibili in Windows 11 22H2 con l’aggiornamento KB5030310. La prima novità è visibile al momento dell’installazione del sistema operativo. La configurazione iniziale consente di scegliere come verrà utilizzato il dispositivo. Una delle opzioni è Sviluppo.

Verrà così installato Dev Home (disponibile sul Microsoft Store), un nuovo hub che permette di gestire tutte le attività relative allo sviluppo delle applicazioni. Lo sviluppatore può configurare l’ambiente in modo da scaricare app, pacchetti e repository, installare l’estensione che consente di effettuare il login all’account su GitHub e creare un Dev Drive.

Quest’ultimo è un volume di storage basato sul Resilient File System (ReFS) che offre migliori prestazioni rispetto a NTFS (fino al 30% in più nelle operazioni I/O). Per i Dev Drive è disponibile la scansione asincrona da parte di Microsoft Defender che limita l’impatto sulle prestazioni. Microsoft ha inoltre aggiornato WinGet per velocizzare il download dei pacchetti risolvendo le dipendenze.

Gli sviluppatori potranno infine utilizzare tre nuove funzionalità di Windows Terminal (versione 1.19 preview). Suggestions UI mostra i suggerimenti durante la scrittura dei comandi. Broadcast Input permette di trasmettere l’input da un pannello Terminale all’altro. Web Search consente di cercare su Internet informazioni sul testo selezionato.