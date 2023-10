Windows 11 build 25967: addio a Cortana e altre novità

Microsoft ha finalmente rimosso l’app Cortana da Windows 11. L’addio definitivo all’assistente personale è avvenuto con la build 25967 disponibile nel canale Canary del programma Insider. La versione preliminare del sistema operativo introduce inoltre la nuova pagina delle impostazioni e miglioramenti per il Microsoft Store.

Microsoft cancella l’app Cortana

Microsoft ha predisposto una pagina dedicata per annunciare l’abbandono di Cortana entro fine anno. La prima versione della pagina, pubblicata all’inizio di giugno, indicava che l’addio all’assistente personale sarebbe avvenuto nel mese di agosto.

La build 25921 del canale Canary ha permesso la disinstallazione dell’app Cortana. Eseguendo l’app veniva mostrato un messaggio relativo alla fine del supporto. In seguito all’installazione della nuova build 25967, l’app verrà rimossa automaticamente.

La versione attuale della pagina indica che il supporto per Cortana in Teams mobile, display Microsoft Teams e Microsoft Teams Rooms terminerà nell’autunno del 2023. Stessa data anche per l’assistenza vocale in Outlook Mobile e Microsoft 365 Mobile, ma continuerà il supporto per la funzionalità Leggi i miei messaggi in Outlook Mobile.

Gli utenti potranno utilizzare gratuitamente i nuovi assistenti Windows Copilot (non ancora accessibile in Europa) o Microsoft 365 Copilot a pagamento.

La build 25967 include una nuova pagina Home delle impostazioni. Una serie di card permette di accedere velocemente alle impostazioni consigliate, alle opzioni di personalizzazione, ai dispositivi Bluetooth e ad altre funzionalità (per vederle tutte è necessario il login con un account Microsoft). Alcune card sono già visibili dopo aver installato l’aggiornamento Moment 4.

Microsoft ha inoltre spostato l’elenco dei componenti di sistema da Impostazioni > App > App installate a Impostazioni > Sistema > Componenti di sistema . Gli Insider vedranno anche un nuovo layout delle impostazioni rapide (in basso a destra) con un elenco “scrollabile”, invece del pulsante per modificare l’elenco.

Infine è stata aggiornata la pagina del Microsoft Store che confronta le edizioni di Windows 11, in modo da facilitare la scelta della licenza. Non mancano ovviamente i bug fix, uno dei quali dovrebbe migliorare le prestazioni di Esplora file (velocità di caricamento e consumo di RAM).