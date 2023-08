Windows 11: sfondi HDR e altre novità nella build 25921

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 25921 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. In questa versione preliminare del sistema operativo è presente il supporto per gli sfondi HDR introdotto con la build 23516 del canale Dev. Gli utenti troveranno inoltre le anteprime per i file cloud nel menu Start e potranno disinstallare l’app Cortana.

Novità della build 25921

La build 25921 consente di impostare un file JXR (JPEG eXtended Range) come sfondo del desktop. Se lo schermo supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range), l’utente vedrà lo sfondo alla massima qualità grafica. È sufficiente sceglie la voce Personalizza nel menu contestuale, mostrato quando si clicca sul desktop con il pulsante destro del mouse per aprire la pagina Personalizzazione delle impostazioni. Qui si dovrà cliccare su Personalizza lo sfondo e quindi scegliere il file .JXR.

Lo sfondo verrà mostrato anche su display esterni aggiuntivi. Microsoft consiglia di utilizzare l’app di calibrazione. La qualità sarà HDR o SDR in base alle caratteristiche dello schermo. Essendo una versione preliminare potrebbero esserci difetti di visualizzazione sui notebook.

Gli utenti che effettuano il login con un account Azure Active Directory vedranno un’anteprima dei file cloud, quando il puntatore del mouse viene posizionato sull’icona nella sezione Elementi consigliati del menu Start. Se è stato utilizzato un account Microsoft o locale verranno mostrate alcune informazioni base, come posizione del file, data e menzioni.

Microsoft ha recentemente disattivato l’app Cortana in Windows 11. La build 25921 consente di disinstallare l’app dal computer. Infine, Chat è diventata Microsoft Teams – Free. L’icona è presente nella barra delle applicazioni per impostazione predefinita, ma può essere rimossa.