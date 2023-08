Microsoft disattiva l'app Cortana su Windows 11

Il destino di Cortana era già segnato, ma il suo abbandono era previsto entro fine anno. A sorpresa Microsoft ha deciso di anticipare la scadenza. L’app standalone è stata disattivata in Windows 11. Al suo posto arriverà Windows Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale generativa che sfrutta una versione custom del modello GPT-4 di OpenAI.

Addio a Cortana, arriva Windows Copilot

Cortana, annunciata nel 2014, era inizialmente disponibile su Windows Phone. In seguito è arrivata anche su Windows 10, Android, iOS, Xbox e Windows 11. Come è noto, il nome dell’assistente virtuale deriva dall’intelligenza artificiale presente nel gioco Halo. La voce della versione statunitense è di Jen Taylor, mentre quella italiana è di Donatella Fanfani.

Microsoft ha successivamente deciso di spostare il focus sulla produttività, quindi sono state eliminate le app per Xbox, Android e iOS. All’inizio di giugno, l’azienda aveva comunicato l’abbandono dell’app per Windows 11. Ieri è stata aggiornata la pagina di supporto per annunciare che l’app non funzionerà più dal mese di agosto. Infatti, dopo aver installato l’ultimo aggiornamento pubblicato sul Microsoft Store, all’avvio viene mostrato il messaggio “Cortana in Windows come app autonoma è obsoleta“.

Cortana funziona ancora su Windows 10 (ma solo per poche settimane) e nelle app mobile di Outlook e Teams. Microsoft consiglia di utilizzare l’accesso vocale in Windows 11 o Bing Chat. Le aziende possono invece sfruttare Windows 365 Copilot. Gli utenti consumer dovranno attendere il lancio di Windows Copilot, attualmente incluso nelle versioni beta del sistema operativo. Il nuovo assistente IA verrà integrato in Windows 11 23H2.