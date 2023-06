Microsoft saluta Cortana: addio a fine 2023

Nell’era dell’intelligenza artificiale Microsoft ha preso una decisione difficile ma del tutto logica: mentre continua lo sviluppo di Bing Chat con funzionalità aggiuntive e migliorie a quelle già esistenti, l’azienda di Redmond ha annunciato che presto terminerà il supporto per l’app Cortana standalone di Windows. La storica assistente vocale per dispositivi dell’ecosistema Microsoft saluterà i dispositivi compatibili a fine 2023.

Microsoft dice addio a Cortana

Per chi non lo sapesse, Cortana è l’assistente concepito per un’ampia gamma di attività su Windows Phone – come diretta rivale di Siri – e poi approdata su altre piattaforme, tra cui Windows 10, Android e iOS. Ora opera a stretto contatti con altre soluzioni firmate Microsoft, ma risulta effettivamente poco utilizzata dagli utenti. Pertanto, stando a un documento di supporto pubblicato mercoledì, la società ritirerà l’assistente vocale alla fine del 2023.

Nella pagina dedicata si legge, in particolar modo, quanto segue: “A partire dalla fine del 2023, non supporteremo più Cortana in Windows come app autonoma. Tuttavia, puoi ancora accedere a potenti funzionalità di produttività in Windows e Edge, che hanno maggiori capacità di intelligenza artificiale. Questa modifica influisce solo su Cortana in Windows e il tuo assistente alla produttività, Cortana, continuerà a essere disponibile in Outlook mobile, Teams mobile e stanze Microsoft Teams.”

Non si tratta pertanto di un addio totale, bensì di un saluto per la versione autonoma di Cortana, che verrà sostituita dal nuovo assistente digitale Windows Copilot. Ricordiamo, a tale proposito, che Windows Copilot entrerà nella fase di anteprima per Windows 11 a partire da giugno 2023.