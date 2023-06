Bing Chat: conversazioni più lunghe e altre novità

Microsoft continua a migliorare il suo chatbot. Con il tradizionale aggiornamento settimanale sono arrivate tre novità, la più importante delle quali riguarda la lunghezza delle conversazioni. Bing Chat consente ora di utilizzare Image Creator in tutte le modalità e fornisce risposte con immagini alle richieste di viaggio. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato la versione 114 di Edge con la funzionalità Workspaces.

Bing Chat: conversazioni più lunghe

La novità più importante era stata preannunciata da un ingegnere di Microsoft su Twitter. L’azienda di Redmond ha incrementato da 20 a 30 il numero di turni (domanda/risposta) delle singole conversazioni e da 200 a 300 il numero di turni giornalieri. Questi nuovi limiti sono validi se l’utente effettua l’accesso. Senza login è possibile fare un massimo di 5 richieste.

Bing Image Creator è integrato in Bing Chat dal mese di marzo, ma solo per lo stile di conversazione Creativo. L’ultimo aggiornamento consente di generare un’immagine anche nelle modalità Bilanciato e Preciso. In questo caso è obbligatorio l’accesso con l’account Microsoft.

Infine, il chatbot può fornire risultati con immagini, quando l’utente chiede informazioni di viaggio. Nelle prossime settimane dovrebbero essere disponibili i plugin per servizi di terze parti e il supporto sperimentale per altri browser (attualmente il chatbot funziona solo in Edge).

A proposito di Edge, Microsoft ha rilasciato la versione 114 che permette a tutti di utilizzare Workspaces. La funzionalità può essere sfruttata per condividere un gruppo di schede, in modo che più persone (massimo 5) possano visualizzare gli stessi siti web.