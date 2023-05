Bing Chat: accesso senza account Microsoft

Microsoft ha eliminato la lista di attesa all’inizio del mese, consentendo l’accesso libero a Bing Chat. Michael Schechter, Vice Presidente del gruppo Bing, ha annunciato che non serve più un account Microsoft, ma c’è una limitazione. Un altro dirigente dell’azienda di Redmond ha confermato invece l’arrivo delle funzionalità di download e condivisione delle risposte.

Bing Chat senza account Microsoft

Finora era necessario effettuare il login con un account Microsoft. Questo requisito è stato eliminato, ma è stato ridotto il numero dei turni (coppia domanda/risposta) per singola conversazione. Gli utenti possono accedere a Bing Chat e fare un massimo di 5 domande, al termine delle quali devono avviare una nuova conversazione. Per sfruttare il numero massimo di 20 e quindi avere una conversazione più lunga è necessario il login con l’account Microsoft.

As some of you have noticed, we’ve started rolling out unauthenticated chat access on Bing. Seeing only 5 chat turns per session? Sign in to have longer conversations. — Michael Schechter (@mikeschechter) May 17, 2023

Tra le funzionalità più attese c’è sicuramente la cronologia delle conversazioni (non ancora disponibile in Italia). Microsoft ha intanto reso disponibile a tutti il download e la condivisione delle risposte, come promesso all’inizio del mese. Spostando il mouse sulla risposta del chatbot vengono ora mostrate cinque icone in alto a destra. Tre erano già presenti, ovvero Mi piace, Non mi piace e Copia.

We recently upgraded Bing Chat with export and share features. We’ve also improved the copy and paste experience. Below is an example of the tool tip which includes copy, download and share with download to PDF in action. Stay tuned for more export options. pic.twitter.com/vEgaDY4dqb — Jordi Ribas (@JordiRib1) May 17, 2023

Le altre due sono nuove. L’icona con la freccia rivolta verso il basso permette di esportare la risposta in un file di testo, PDF o Word. L’icona con la freccia verso destra consente invece di condividere la risposta via email o su Facebook, Instagram e Pinterest. C’è anche il link per copiare il collegamento. Rimane l’obbligo di usare Microsoft Edge per accedere al chatbot.