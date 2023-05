Microsoft aggiorna Edge e Bing Chat

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Edge 113. La nuova versione del browser include miglioramenti per la sicurezza e la visualizzazione dei documenti PDF. Cambia inoltre l’updater per macOS. Due invece le novità per Bing Chat, ovvero il supporto per varie opzioni di formattazione e la possibilità di usare l’italiano per Image Creator.

Novità per Microsoft Edge e Bing Chat

La versione 113.0.1774.35 di Edge introduce miglioramenti per la Enhanced security mode (Modalità di sicurezza avanzata). Questa funzionalità offre una maggiore protezione durante la navigazione, in quanto riduce la superficie di attacco attraverso la disattivazione della compilazione JIT (Just-In-Time) del codice JavaScript. È possibile scegliere le opzioni Bilanciato (disattivazione per i siti poco visitati) o Rigido (disattivazione per tutti i siti).

La versione di Edge per macOS utilizza ora un nuovo updater denominato EdgeUpdater, invece del precedente Microsoft AutoUpdate. È stata infine aggiunta una nuova policy che consente agli amministratori di controllare la funzionalità PDF View Recovery. Quando attivata o non configurata, il browser ripristina lo stato precedente, quindi è possibile riprendere la lettura dal punto in cui era stata interrotta nell’ultima sessione.

Per quanto riguarda Bing Chat, Microsoft ha migliorato la formattazione delle risposte. Il chabot può usare grassetto, elenchi puntati e tabelle nella modalità Creativa.

Grazie all’uso del modello GPT-4 è possibile generare immagini con Bing Image Creator (basato su DALL-E). L’ultimo aggiornamento consente di scrivere la richiesta in italiano.

Anche il concorrente Google Bard è stato migliorato. Dopo aver introdotto il supporto per i linguaggi di programmazione, l’azienda di Mountain View permette ora di accedere al chatbot con un account Workspace (se Bard viene attivato dall’amministratore).