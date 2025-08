Telegram: novità per ricerca, storie e regali

A distanza di un mese dal precedente aggiornamento, Telegram ha annunciato la disponibilità della versione 11.14 con diverse interessanti novità che riguardano ricerca, storie, regali, profilo e bot. Gli utenti possono scaricare l’app gratuitamente dagli store di Apple e Google.

Novità di Telegram 11.14

La prima novità riguarda la ricerca. Telegram ha aggiunto la scheda Post, in cui sono elencati i risultati dai canali pubblici. Gli utenti possono trovare più facilmente informazioni specifiche e consultare una varietà di fonti in un’unica interfaccia. Al momento è disponibile solo per gli abbonati Premium.

Un’altra utile funzionalità è quella che consente di creare album di storie. Gli utenti possono creare raccolte organizzate in base al tipo di contenuto. Le aziende e i creator che pubblicano storie nel loro canale possono utilizzare gli album per mostrare prodotti ai clienti o raggruppare contenuti in playlist. È sufficiente toccare “Aggiungi album” nella scheda Post del profilo o del canale e selezionare le storie.

In maniera simile è possibile creare raccolte di regali in base a tema, rarità o altre caratteristiche. È sufficiente toccare “Aggiungi alla raccolta” dopo aver selezionato il regalo nella scheda Regali del profilo o del canale. Gli abbonati Premium potranno presto acquistare un nuovo tipo di regalo in numero limitato.

I profili Telegram mostrano ora un badge con una valutazione numerica basata sul volume totale delle transazioni effettuate con le stelle. La visualizzazione del livello consente ai proprietari dei canali di dimostrare la loro affidabilità per i post suggeriti e altre richieste.