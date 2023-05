Microsoft ostacola l'uso di browser diversi da Edge

Microsoft ha rilasciato l’11 aprile i tradizionali aggiornamenti cumulativi per Windows 11 e 10. Gli utenti hanno però scoperto che introducono una modifica al sistema operativo che impedisce di impostare Chrome come browser predefinito con un solo clic. Ancora una volta, l’azienda di Redmond vuole imporre l’uso di Edge e presto adotterà la stessa tattica per gli abbonati a Microsoft 365.

Si deve usare Edge, la resistenza è inutile

La storia inizia a luglio 2022, quando Google ha aggiunto in Chrome per Windows un pulsante che permette di cambiare il browser predefinito con un clic. Dopo aver installato gli aggiornamenti KB5025239 di Windows 11 22H2, KB5025224 di Windows 11 21H1 e KB5025221 di Windows 10 22H2, la funzionalità è diventata inutile. Non è più possibile cliccare sul pulsante per impostare Chrome come browser predefinito.

Quando gli utenti avviano Chrome, Windows apre la pagina delle impostazioni relativa alle app predefinite. Lo stesso accadde quando si clicca su un link. In pratica è necessario scegliere manualmente le associazioni tra tipi di file e browser. Tutto funziona regolarmente se viene impostato Edge come browser predefinito. Microsoft ha dichiarato che ciò è dovuto alla nuova modalità di scelta delle app predefinite (ma il problema non è presente con Firefox). A fine aprile, Google ha disattivato il pulsante.

Microsoft obbliga gli utenti ad usare Edge per visualizzare i risultati delle ricerche, i contenuti dei widget e Bing Chat. A fine febbraio, se l’utente apriva la pagina per il download di Chrome Canary con Edge, quest’ultimo iniettava nel codice HTML un’inserzione che sconsigliava l’installazione del browser concorrente.

Una simile tattica verrà sfruttata con Microsoft 365. Quando l’utente clicca su un link in Outlook, la pagina viene aperta in Edge, anche se è stato scelto un altro browser come predefinito. Per evitare questo comportamento inatteso è necessario cambiare il browser nelle impostazioni di Outlook.