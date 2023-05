Microsoft: apertura dei link in Outlook e Teams con Edge

Sul fatto che Edge sia un browser efficiente e affidabile vi sono ormai ben pochi dubbi e il fatto che sia il terzo più usato al mondo lo conferma, ma nonostante ciò Microsoft continua a cercare nuovi modi per spingerne maggiormente la diffusione tra gli utenti. Proprio a tal proposito, nel corso degli ultimi giorno il colosso di Redmond ha cominciato a notificare agli amministratori IT che costringerà Outlook e Teams a ignorare il browser predefinito su Windows e ad aprire i collegamenti nel suo navigatore.

Microsoft: apertura forzata dei collegamenti in Outlook e Teams con Edge

La questione è emersa in principio su Reddit, dove gli utenti interessati hanno condiviso vari messaggi provenienti dal centro di amministrazione di Microsoft 365 che, appunto, rivelano come l’azienda di Redmond intende implementare questa modifica sul suo sistema operativo.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, uno dei messaggi agli amministratori IT di Microsoft.

I collegamenti Web dagli account Azure Active Directory (AAD) e dagli account Microsoft (MSA) nell’app Outlook per Windows si apriranno in Microsoft Edge in un’unica vista che mostra il collegamento aperto fianco a fianco con l’e-mail da cui proviene.

Gli amministratori IT di Microsoft 365 Enterprise saranno in grado di modificare il criterio, mentre quelli di Microsoft 365 for business dovranno gestire questa modifica su singole macchine.

Sebbene la cosa non vada a influenzare l’impostazione predefinita del browser di Windows, si tratta comunque di un’altra mossa attuata dal colosso di Redmond che va a ignorare le preferenze degli utenti. Attualmente lo fa già con i widget su Windows 11 e con il sistema di ricerca, costringendo all’impiego di Edge quando viene fatto clic su un collegamento.

Fortunatamente, però, nel caso specifico di Outlook è possibile intervenire sul nuovo comportamento in questione dalle impostazioni dell’applicazione, mediante la sezione dedicata alle impostazioni avanzate.