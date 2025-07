OneNote di Microsoft: unire le celle nelle tabelle e incollare il testo

OneNote smette di essere il parente povero di Word ed Excel… Dopo anni di lamentele e suppliche sui forum, l’app per prendere appunti di Microsoft integra finalmente le funzioni più richieste di sempre. La possibilità di unire le celle nelle tabelle e di incollare senza formattazione.

È come se Microsoft avesse improvvisamente realizzato che sì, le persone usano davvero OneNote per cose più complesse di scarabocchi casuali. Il roll out di queste due nuove funzioni sarà scaglionato.

Su OneNote è possibile unire le celle nelle tabelle e incollare il testo senza formattazione, finalmente

Finalmente si possono unire le celle nelle tabelle di OneNote. Esattamente come in Excel, ora è possibile combinare celle sia orizzontalmente che verticalmente, con il contenuto che si allinea automaticamente come dovrebbe.

C’è però un “ma” che farà storcere il naso a molti. Gli Insider possono vedere le celle unite su tutte le piattaforme OneNote, ma possono effettivamente crearle solo su Windows, Mac e iPad. iPhone, Android e la versione web dovranno aspettare “una data successiva”, con quella vaghezza tipica di Microsoft che non promette mai tempistiche precise.

La seconda aggiunta è altrettanto fondamentale: Ctrl + Shift + V per Windows (Cmd + Shift + V su Mac) per incollare solo il testo senza tutta la formattazione che si trascina dietro. È la fine dell’incubo di copiare qualcosa da un sito web e ritrovarsi OneNote che cerca di replicare font, colori e stili casuali.

La funzione fa esattamente quello che promette. Prende il testo copiato e lo incolla con la formattazione del documento di destinazione, non quella originale.

Alternative per chi odia le scorciatoie

Chi non ama le scorciatoie da tastiera (eppure sono così comode!), può ottenere lo stesso risultato tramite il menu contestuale del clic destro scegliendo “Incolla solo testo”, oppure attraverso la barra degli strumenti navigando in Home > Incolla > Opzioni Incolla > Mantieni solo testo. Più lungo, ma funziona.