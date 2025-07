Copilot Mode in Microsoft Edge: come funziona

Microsoft ha annunciato ieri sera Copilot Mode. La nuova funzionalità (sperimentale) di Edge basata sull’intelligenza artificiale offre all’utente un’esperienza avanzata di navigazione. In futuro, il browser diventerà un agente AI e quindi eseguirà azioni per conto dell’utente.

Come funziona Copilot Mode in Edge

Nonostante sia una funzionalità sperimentale è accessibile a tutti su Windows e macOS nei paesi in cui è disponibile Copilot, quindi anche in Italia. Non è un’esclusiva dei Copilot+ PC. Microsoft sottolinea tuttavia che può essere utilizzata gratuitamente per un tempo limitato. Nelle prossime settimane potrebbe quindi servire l’abbonamento Copilot Pro.

Copilot Mode è opt-in. Può essere attivata in due modi. Il primo è tramite la pagina dedicata. È necessario cliccare sull’icona di Copilot accanto alla scritta “Turn on Copilot Mode“. Verranno quindi mostrate una serie di schermate che illustrano le novità, tra cui la home page aggiornata. In alternativa è possibile cliccare su “Modalità Copilot” in Impostazioni > Innovazioni di intelligenza artificiale .

Dopo aver aperto una nuova scheda in Edge apparirà la home page con un box che può essere utilizzato per la ricerca web o avviare una conversazione con il chatbot. Ci sono anche alcuni suggerimenti, come “Scrivi una prima bozza“, “Ottieni consigli” e “Crea un’immagine“. I collegamenti rapidi a YouTube, Facebook, WhatsApp, Outlook e Office possono essere nascosti tramite l’opzione visibile cliccando sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra.

La modalità predefinita è Ricerca e chat, ma nel menu contestuale si possono scegliere Chiedi a Copilot e Think Deeper. Dopo aver attivato la funzionalità, l’icona di Copilot che si trovava in alto a destra viee spostata all’estremità sinistra delle barra degli indirizzi. Un clic sull’icona permette di usare Quick Assist.

Copilot può riassumere pagine web, PDF e video, ma prima è necessario cliccare sui tre puntini (in alto a destra) e attivare “Indicazioni di contesto” in Impostazioni > Privacy .

La modalità più utile è senza dubbio Multi-tab context. Può essere utilizzata ad esempio per confrontare i prezzi degli hotel sui siti aperti in più schede. Questa è la risposta alla domanda “elenca gli hotel con un prezzo per notte della camera inferiore a 100 euro“:

Analizzando il contenuto delle schede aperte, Copilot ha capito che deve confrontare i prezzi di Expedia e Booking per una camera doppia a Torino tra l’8 e il 10 agosto (informazioni non presenti nella richiesta). L’interazione può avvenire anche con la voce.

Microsoft ha anticipato altre due modalità che arriveranno in futuro. La prima trasformerà Edge in un agente AI. Usando la modalità Actions potrà prenotare una camera o acquistare biglietti. Utilizzando invece la cronologia di navigazione potrà aiutare a completare un’attività iniziata in passato.