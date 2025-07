WhatsApp: modalità notturna per la fotocamera

WhatsApp mira a rendere l’acquisizione delle foto in chat sempre migliore, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Evidente dimostrazione della cosa è data dalla recente introduzione della modalità notturna per la fotocamera, avvistata sull’ultima versione beta dell’app per dispositivi Android, la relase 2.25.22.2.

WhatsApp: nuovo pulsante per scattare foto in modalità notturna

Andando maggiormente in dettaglio, alcuni beta tester possono ora fruire di un nuovo pulsante che abilita la modalità notturna, situato nella parte superiore dello schermo della fotocamera. Il pulsante è contrassegnato dal simbolo di una mezza luna e diventa visibile quando l’ambiente è buio o scarsamente illuminato.

Premendo sul tasto, viene abilitata una modalità progettata per ottimizzare le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione. A differenza degli effetti visivi tradizionali, questa funzione non altera l’aspetto dell’immagine attraverso sovrapposizioni o stilizzazione, poiché lavora per migliorare la chiarezza e la luminosità al momento dell’acquisizione.

La modalità notturna sfrutta miglioramenti basati su software per regolare l’esposizione e ridurre il rumore in ambienti bui. Ciò consente alla fotocamera di catturare più dettagli senza richiedere sorgenti luminose esterne. È particolarmente utile per scatti indoor, scene notturne o qualsiasi situazione in cui l’illuminazione non è l’ideale.

Ovviamente occorre tenere presente che questa funzione ha i suoi limiti e, pur mirando migliorare le condizioni di illuminazione, i risultati possono variare a seconda di quanto sia buio l’ambiente. In scenari di scarsa illuminazione, i miglioramenti possono offrire solo un modesto miglioramento, piuttosto che produrre un’immagine completamente luminosa e dettagliata.

La modalità notturna non viene attivata in automatico a seconda dell’illuminazione ambientale, ma occorre procedere manualmente al momento opportuno. Ciò garantisce la massima flessibilità nel decidere quando sfruttarla concretamente.