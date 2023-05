Browser: Safari è ora più popolare di Edge

Stando a quelli che sono i più recenti dati forniti da Statcounter, che si occupa di vagliare la popolarità dei browser sulla base delle informazioni raccolte da più siti Web, Safari di Apple è ora effettivamente il secondo navigatore più popolare al mondo e viene adoperato dall’11,87% degli utenti desktop.

Browser: Safari batte Edge

A primeggiare continua a essere Chrome di Google con una quota del 66,13%, mentre in terza posizione si trova Edge di Microsoft con una quota pari all’11%.

Rispetto ai dati del medesimo periodo dello scorso anno, Safari è cresciuto di oltre il 2%, mentre Edge è aumentato solo dell’1%. Chrome è rimasto quasi sempre con la medesima percentuale, il che sta a dimostrare chiaramente che molto difficilmente viene influenzato dalla concorrenza.

Riportiamo di seguito la classifica completa dei browser desktop.

Chrome: 66,13% Safari: 11,87% Edge: 11% Firefox: 5,65% Opera: 3,09% Internet Explorer: 0,55%

Per quanto riguarda il segmento mobile, lo scenario è bene o male simile per quel che riguarda i due browser che fanno da padroni pure su desktop.

Infatti, Chrome e Safari continuano ad essere al primo e al secondo posto e vengono adoperati da circa il 90% degli utenti. Il resto utilizza il browser proprietario di Samsung, Opera e altri navigatori meno noti.

Ecco la classifica completa dei browser mobile.

Chrome: 61,96% Safari: 27% Internet Samsung: 4,8% Opera: 1,88% UC Browser: 1,71%

Va tuttavia tenuto presente che i report di Statcounter e di altre aziende di terze parti non sono mai del tutto accurati, motivo per cui è da mettere in conto anche il fatto che lo scenario riferito potrebbe in realtà differire leggermente da quello reale.