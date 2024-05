Promo Xbox Game Pass Ultimate di Aruba Fibra: arriva la proroga

Utenti amanti del gamer e della velocità: è arrivato il momento di festeggiare. La Promo Xbox Game Pass Ultimate si rinnova con una proroga che vi farà saltare dalla sedia. Da qualche giorno, le offerte Fibra Aruba e FTTC Aruba tornano a far parlare di sé. Non solo per la loro connessione illimitata e veloce, ma per questa opportunità da non perdere.

Promo Xbox Game Pass Ultimate di Aruba Fibra: un’offerta da non lasciarsi scappare

La promozione che ha già fatto felici molti utenti, ora si estende ulteriormente. Tre mesi di Game Pass completamente gratuiti, con la scadenza prorogata fino al 1° luglio 2024.

Potente come poche, la linea FTTH su rete Open Fiber offre velocità fino a 10 Gbps. E la novità? Nessun costo aggiuntivo per l’opzione dedicata, che rimane al prezzo standard.

Le offerte Fibra Aruba Promo e FTTC Aruba Promo sono nuovamente offerte al prezzo scontato di 17,69 euro al mese per i primi sei mesi. Dopo il periodo promozionale, il prezzo si stabilizza a soli 24,90 euro al mese. Invece, l’offerta Fibra Aruba All-In con Router Wi-Fi a noleggio e chiamate nazionali illimitate costa 29,90 euro al mese per 12 mesi.

Non soltanto un prezzo vantaggioso, ma anche vantaggi a lungo termine. Connessione internet senza limiti, assistenza prioritaria H24, indirizzo IPV6 statico, e sconti fino all’80% sui prodotti Aruba.

Se vuoi di più, modem e chiamate illimitate possono essere aggiunti. Dovrai pagare soltanto 2,20 euro al mese per il modem e 4 euro al mese per le chiamate.

Con la Promo Xbox Game Pass Ultimate e i prezzi sulla fibra veramente eccezionali, Aruba intende sbaragliare il mercato offrendo divertimento e velocità supersoniche. Non lasciarti sfuggire questa grande occasione!