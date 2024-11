Sky Wifi: la fibra ultraveloce è in offerta a 25,90 €/mese

Sky Wifi, la connessione in fibra ultraveloce di Sky, è attualmente proposta a 25,90 euro al mese per il primo anno, rispetto al prezzo abituale di 29,90 euro. In sostanza, un risparmio netto annuo di 48 euro. Anche il costo di attivazione è scontato, scendendo a 29 euro anziché 49 euro. Nell’offerta sono inclusi il router Sky Wifi Hub in comodato gratuito, chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali. Per verificare la copertura e attivare la promozione in corso vai sulla pagina dedicata a Sky Wifi.

Cosa offre Sky Wifi

Questa connessione mette a disposizione una rete interamente in fibra ottica, garantendo stabilità, potenza e sicurezza, ideale per lo streaming fluido e senza interruzioni. La bassa latenza rende inoltre la connessione ottimale per il gaming, migliorando la reattività.

In aggiunta, la funzione Wifi Sicuro assicura protezione dei dispositivi da minacce informatiche. Per abitazioni ampie, Sky propone Sky Wifi Spot, dispositivi aggiuntivi per estendere il segnale in tutta la casa, disponibili a 3 euro al mese per due unità. L’opzione Voce Unlimited, con chiamate illimitate a zero euro per il primo anno (poi 5 euro mensili), è un’ulteriore extra disponibile.

L’offerta è anche personalizzabile con l’aggiunta di un pacchetto TV, con un ulteriore sconto di 5 euro. Ad esempio, scegliendo il pacchetto Intrattenimento Plus (Sky TV e Netflix), il costo totale è di 37,80 euro al mese per 18 mesi, mentre optando per Sky TV e Sky Sport, il prezzo mensile è di 39,90 euro.

I dettagli completi dell’offerta sono consultabili sul sito di Sky.