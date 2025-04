Project Kuiper: Amazon lancia i primi 27 satelliti

Dopo lo stop del 9 aprile dovuto alle condizioni meteo sfavorevoli, Amazon ha finalmente lanciato i primi 27 satelliti della costellazione Project Kuiper dallo Space Launch Complex-41 della Cape Canaveral Space Force Station (Florida). L’azienda di Seattle ha dichiarato che il servizio verrà attivato entro fine anno per alcuni clienti, ma ci sono dubbi sul rispetto dei tempi.

In orbita i primi 27 satelliti

Il razzo Atlas V 551 di United Launch Alliance (ULA) è stato riportato sulla base di lancio il 25 aprile. Il conto alla rovescia è iniziato alle ore 12:10 locali (le 18:10 in Italia) di ieri. Dopo due pause programmate di 15 minuti, prima del caricamento del propellente (ossigeno e idrogeni liquidi) e delle verifiche finali, il razzo è partito alle ore 19:01 locali (le 1:01 di oggi in Italia), come previsto.

Dopo un minuto e 46 secondi è avvenuto il distacco dei cinque booster laterali. Successivamente è avvenuta la separazione tra primo e secondo stadio del razzo. Dopo circa 18 minuti dal lancio, lo stadio superiore (Centaur) ha raggiunto l’orbita terrestre bassa a circa 450 Km di altitudine e rilasciato i 27 satelliti.

United Lauch Alliance effettuerà altri 46 lanci. Per i prossimi 8 verrà utilizzato ancora il razzo Atlas V. Dopo il suo pensionamento verrà usato il razzo Vulcan per gli altri 38 lanci. Sono inoltre previsti lanci con Ariane 6 di Arianespace, New Glenn di Blue Origin e Falcon 9 di SpaceX. La costellazione Project Kuiper sarà formata da 3.236 satelliti.

L’attivazione del servizio di connettività a banda larga è previsto entro fine 2025, ma ci sono ritardi nella produzione dei satelliti. Il concorrente diretto è ovviamente Starlink di SpaceX (che ha già lanciato oltre 8.400 satelliti).