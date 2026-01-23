 Sky Wifi: la fibra di Sky è in offerta a 22,90 euro al mese per 12 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sky Wifi: la fibra di Sky è in offerta a 22,90 euro al mese per 12 mesi

Con costo di attivazione gratuito invece di 49 euro più la possibilità di risparmiare ancora aggiungendo i contenuti TV.
Sky Wifi: la fibra di Sky è in offerta a 22,90 euro al mese per 12 mesi
Informatica Banda larga
Con costo di attivazione gratuito invece di 49 euro più la possibilità di risparmiare ancora aggiungendo i contenuti TV.

Sky Wifi, l’offerta per la fibra di Sky, è disponibile al prezzo scontato di 22,90 euro al mese per dodici mesi per i nuovi clienti che abitano in un comune coperto da FTTH Open Fiber e a 25,90 euro al mese per i residenti in un’area non coperta dalla fibra ottica ultraveloce dell’operatore Open Fiber.

Gli utenti che risiedono in un comune dove è disponibile la fibra di Open Fiber beneficiano inoltre dell’attivazione gratuita invece dei 49 euro richiesti normalmente. Una riduzione di prezzo è prevista anche per chi non risiede all’interno di un comune raggiunto dalla fibra ottica del noto operatore: per loro l’attivazione costerà 29 euro.

Per verificare la copertura di rete della propria zona è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta Sky Wifi e cliccare sul pulsante “Verifica copertura”.

Pagina offerta Sky WiFi

sky wifi offerta 22,90 euro

L’offerta si estende anche ai pacchetti TV

L’attuale promozione prevede ulteriori sconti se si aggiunge uno dei pacchetti TV messi a disposizione da Sky: Serie e show di Sky, Serie e Show di Sky & Netflix, Serie e show di Sky + Sky Sport, Serie e show di Sky + Sky Cinema.

Di seguito una panoramica completa.

  • Sky Wifi a 20,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) + Serie e show di Sky a 7,00 euro al mese (invece di 25,00 euro)
  • Sky Wifi a 20,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) + Serie e Show di Sky & Netflix a 11,99 euro al mese (invece di 29,99 euro)
  • Sky Wifi a 20,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) + Serie e show di Sky + Sky Sport a 15,00 euro (invece di 51,90 euro)
  • Sky Wifi a 20,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) + Serie e show di Sky + Sky Cinema a 15,00 euro (invece di 39,00 euro)

L’iniziativa di Sky è valida fino al 31 marzo 2026 per i nuovi clienti che scelgono di attivare Sky Wifi. Al termine dei primi dodici mesi il costo della fibra di Sky passa a 29,90 euro al mese.

Pagina offerta Sky WiFi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WindTre sconta di 6 euro la Super Fibra a tutti i nuovi clienti

WindTre sconta di 6 euro la Super Fibra a tutti i nuovi clienti
SpaceX compra le frequenze di EchoStar per Starlink (update)

SpaceX compra le frequenze di EchoStar per Starlink (update)
Autunno smart: internet veloce, attivazione facile e risparmio garantito

Autunno smart: internet veloce, attivazione facile e risparmio garantito
Project Kuiper: Amazon firma accordo con JetBlue

Project Kuiper: Amazon firma accordo con JetBlue
WindTre sconta di 6 euro la Super Fibra a tutti i nuovi clienti

WindTre sconta di 6 euro la Super Fibra a tutti i nuovi clienti
SpaceX compra le frequenze di EchoStar per Starlink (update)

SpaceX compra le frequenze di EchoStar per Starlink (update)
Autunno smart: internet veloce, attivazione facile e risparmio garantito

Autunno smart: internet veloce, attivazione facile e risparmio garantito
Project Kuiper: Amazon firma accordo con JetBlue

Project Kuiper: Amazon firma accordo con JetBlue
Federico Pisanu
Pubblicato il
23 gen 2026
Link copiato negli appunti