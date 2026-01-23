Sky Wifi: la fibra di Sky è in offerta a 22,90 euro al mese per 12 mesi

Sky Wifi, l’offerta per la fibra di Sky, è disponibile al prezzo scontato di 22,90 euro al mese per dodici mesi per i nuovi clienti che abitano in un comune coperto da FTTH Open Fiber e a 25,90 euro al mese per i residenti in un’area non coperta dalla fibra ottica ultraveloce dell’operatore Open Fiber.

Gli utenti che risiedono in un comune dove è disponibile la fibra di Open Fiber beneficiano inoltre dell’attivazione gratuita invece dei 49 euro richiesti normalmente. Una riduzione di prezzo è prevista anche per chi non risiede all’interno di un comune raggiunto dalla fibra ottica del noto operatore: per loro l’attivazione costerà 29 euro.

Per verificare la copertura di rete della propria zona è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta Sky Wifi e cliccare sul pulsante “Verifica copertura”.

L’offerta si estende anche ai pacchetti TV

L’attuale promozione prevede ulteriori sconti se si aggiunge uno dei pacchetti TV messi a disposizione da Sky: Serie e show di Sky, Serie e Show di Sky & Netflix, Serie e show di Sky + Sky Sport, Serie e show di Sky + Sky Cinema.

Di seguito una panoramica completa.

Sky Wifi a 20,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) + Serie e show di Sky a 7,00 euro al mese (invece di 25,00 euro)

Sky Wifi a 20,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) + Serie e Show di Sky & Netflix a 11,99 euro al mese (invece di 29,99 euro)

Sky Wifi a 20,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) + Serie e show di Sky + Sky Sport a 15,00 euro (invece di 51,90 euro)

Sky Wifi a 20,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) + Serie e show di Sky + Sky Cinema a 15,00 euro (invece di 39,00 euro)

L’iniziativa di Sky è valida fino al 31 marzo 2026 per i nuovi clienti che scelgono di attivare Sky Wifi. Al termine dei primi dodici mesi il costo della fibra di Sky passa a 29,90 euro al mese.