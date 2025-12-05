WindTre sconta di 6 euro la Super Fibra a tutti i nuovi clienti

Gli utenti che prima di Natale vogliono regalarsi una nuova fibra possono prendere in considerazione l’offerta di WindTre sulla sua Super Fibra. Per i nuovi clienti, infatti, è disponibile uno sconto di 6 euro al mese, che porta il prezzo da 30,99 euro a 24,99 euro. A questo poi si aggiungono 12 mesi di abbonamento Amazon Prime gratis, il nuovo modem Wi-Fi 7 e chiamate illimitate.

L’attivazione della Super Fibra di WindTre è gratuita per gli utenti che abitano nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH e soggette a determinate limitazioni tecniche e geografiche. Se il proprio indirizzo rientra in quest’ultimo caso, l’offerta prende il nome di Super Fibra Limited Edition.

12 mesi di abbonamento Amazon Prime in regalo

Al di là della velocità di connessione fino a 2.5 Gigabit, uno dei principali punti di forza dell’offerta targata WindTre è costituito dai 12 mesi di abbonamento Amazon Prime in regalo. I vantaggi della sottoscrizione legata al celebre marketplace statunitense sono molteplici, a partire dalla visione della migliore partita di Champions League nella giornata di mercoledì, con la telecronaca affidata a Sandro Piccinini.

La Champions League rientra, come noto, nel catalogo Prime Video: nei primi dodici mesi in omaggio, gli utenti WindTre avranno libero accesso all’intero catalogo, potendo così godere di un’ampia scelta di visione tra film, serie e documentari. E con l’avvicinarsi delle festività di fine questo rappresenta un plus non da poco, soprattutto per tutti gli amanti della televisione.

A proposito di feste, l’abbonamento Amazon Prime concede anche le spese di spedizione gratuite e rapide su tutti gli articoli in vendita su Amazon ed etichettati Prime. Ciò permette da una parte un risparmio considerevole sui costi legati alla spedizione, dall’altra una celerità significativa onde evitare spiacevoli imbarazzi con amici e parenti il giorno di Natale.

Maggiori informazioni sull’offerta WindTre nella pagina dedicata.